Varje dag pendlar jag mellan Stockholms innerstad och förort, knappt fyra mil från jobbet. Jag har tillgång till el både på jobbet och hemma. En elbil borde därmed vara klockren som pendarbil, och visst har tanken funnits där. Jag har testat flera Teslamodeller, men även billigare elbilar från Hyundai och Nissan. Bilar som alla imponerat med bra räckvidd och härlig tystgående körning utan utsläpp. Men när jag skaffade ny bil i höstas var elbil inte ett alternativ, av flera anledningar.

1. Batteriångest. Jag har kört bil i över 25 år och de gånger jag blivit stående på grund av soppatorsk är lätträknade. Men just vetskapen om att det går att lösa det här problemet med ett telefonsamtal eller i värsta fall en taxiresa till macken, om jag kör bensin- eller dieselbil, är en trygghet. Vad gör jag om jag missbedömmer batterikapaciteten i elbilen? Eller om det är jättelång kö till laddstationen jag planerat in under långresan? Ett annat orosmoment är när (inte om) det blir strömavbrott hemma och jag inser att jag inte tar mig någonstans då bilen är urladdad.

2. Räckvidden. Jag har sommarställe 70 mil norrut i norrlands inland. En underbar oas där det är 12-volts el från fritidsbatteri samt gasolkylskåp som gäller. Avståndet till närmaste större ort där jag skulle kunna ladda bilen? Drygt 5 mil. Om jag skulle köpa en Nissan Leaf skulle de flesta långresor gå bort och därmed blir användningsområdet för elbilen väldigt begränsat.

3. Tilltron till batterier. Jag vet att man inte kan jämföra olika batterityper med varandra rakt av, men med en gammal Sonymobil som börjat svälla oroväckande efter 5 år, och ett antal bärbara datorer som efter 3-4 år fått bli stationära, känns det helt enkelt inte 100 procent tryggt. Hur mycket får jag ut från batteriet när det är -30 grader i januari, och hur mycket sämre har den faktiska räckvidden blivit efter 5-6 år? Och hur farligt är det egentligen om bilen börjar brinna? Det är ganska skrämmande läsning att ta del av MSB:s rapport om riskerna med brand i elbilar. Termisk rusning och vätefluorid-gas som penetrerar skyddsdräkter. Smaka på det...

4. Miljövinsten. Enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet förra året framkom att det krävs många mil och många års ägande innan en miljövinsten från att köra elbil väger upp utsläppen som orsakas av batteritillverkningen. Speciellt om man kör en bil med stort batteri. Nu verkar det som att processen effektiviseras, men jag känner mig inte säker på att enbilen är så miljövänlig som branschen och våra politiker vill tuta i oss. Det var ju inte så länge sedan en snål dieselbil var miljöklassad, och innan det var det etanol alla skulle köra. Mitt förtroende för att beslutsfattarna som sätter den långsiktiga strategin har koll på vad de sysslar med är minst sagt sargat.

5. Ekonomin. Få produkter sjunker så snabbt i värde som bilar, men att sälja en 5 år gammal elbil måste vara extremt svårt. Slitna batterier parallellt med att utvecklingen går snabbt framåt borgar för uselt andrahandsvärde på elbilarna vi kan köpa idag. Detta tillsammans med det faktum att elbilar är förhållandevis dyra i inköp gör att helhetskalkylen inte ser så bra ut även om det givetvis blir en lägre löpande driftskostnad att köra på el än på fossilt bränsle. I alla fall med dagens elpriser.

Jag inser att en del av min negativa inställning till elbilar handlar om att jag har svårt att ställa om mentalt. Att sluta tänka bara på reservdunk och strömavbrott, och även komma ihåg alla de gånger jag haft problem med bränslupump, växellådor och trasiga topplock. Att köra elbil som reagerar blixtsnabbt på gaspedalen, och som i många fall levererar hisnande prestanda, är helt klart coolt. Men än är jag inte riktigt redo.

Den här veckan testar jag elbilen Nissan Leaf, kan den ändra mina åsikter? Om en dryg vecka kommer testet på m3.se.

