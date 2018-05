När Postnord tidigare i år införde en särskild avgift på paket som skickas till oss svenskar från icke-EU-länder var det många som blev bestörta. Administrationsavgiften landade på 75 kronor för köp under 1 500 kronor och ledde till ett avsevärt minskat köpsug från billiga e-handelssajter som Wish och Aliexpress.

Men nu ser e-handeln från Kina att genomgå ytterligare en förändring. Nyhetssajten Breakit, som hänvisar till en anonym källa, rapporterar att Wish och Postnord nått en överenskommelse om att momsen istället ska betalas in direkt när kunden klickar hem något på sajten. När det är gjort ska Wish skicka momspengarna till Postnord, som skannar inkommande paket och ser till att momsen betalas automatiskt.

Enligt Breakit återstår bara mindre detaljer och ett möte med Tullverket innan avtalet mellan Postnord och Wish blir officiellt. När så har skett blir Postnords 75-kronorsavgift överflödig, men det är möjligt att Wish istället tar ut en mindre hanteringsavgift. Denna skulle i så fall kunna tänkas landa på omkring 10 kronor. I nuläget finns det ingen information om detta avtal kommer att tillämpas på andra e-handelssajter.