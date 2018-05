Sommaren närmar sig med stormsteg, men ännu finns det tid att lansera nya mobiltelefoner. Nu har HTC visat upp sin nya flaggskeppsmobil U12 Plus, som definitivt hamnar i plus size-klassen när det kommer till skärmstorleken. 6 tum i 18:9-format får vi att leka med, och då i form av en Super lcd 6 med quad hd+ och 2880x1440 pixlar. HTC U12 Plus är också IP68-klassad, vilket innebär att den är damm- och vattentät.

Bästa smartphone: Stor jämförelse av 20+ mobiler i toppsegmentet

Uppfriskande nog väljer HTC en egen väg i ett par avseenden. Här saknas exempelvis "flärpen", eller sensorpanelen på skärmens framsida som huserar kameran i flera av årets flaggskeppstelefoner. Dessutom fortsätter företaget att satsa på sin Edge Sense-teknik, som låter användaren krama telefonen för att aktivera diverse funktioner i gränssnittet. Med den nya versionen, Edge Sense 2, kan du krama luren snabbt två gånger för att få ytterligare funktionsval, och tekniken kan nu även känna av vilken hand du använder.

HTC U12 Plus drivs av årets nya toppkrets från Qualcomm, Snapdragon 845, och är utrustad med 6 GB ram-minne. I lagringsväg kan du välja mellan 64 och 128 GB. Batteristorleken ligger på 3 500 mAg. De dubbla kamerorna på baksidan är på 12 respektive 16 megapixel och erbjuder funktioner som optisk bildstabilisering och zoom samt tung bokeh-fokus för snyggt suddiga bakgrunder i dina bilder. Videonspelning i 4k är möjlig i upp till 60 fps. På framsidan sitter en dubbelkamera (8 + 8 megapixel) med sedvanlig tyngdpunkt på selfie-funktioner. Enligt HTC erbjuder Boomsound-högtalarna i U12 Plus på företagets bästa ljud hittills

Är U12 Plus något för dig? Prismässigt placerar sig den nya telefonen på en konkurrensmässig nivå sett till specifikationerna. 8 590 kronor får du betala för HTC:s flaggskeppsmobil när den släpps 18 juni. Initialt erbjuds U12 Plus i en blå och en svart färg, men under tredje kvartalet släpps även en röd version. Telefonen saknar 3,5-millimetersjack vilket säkert kan vara en deal-breaker för vissa. I gengäld medföljer ett par kompatibla Usonic-hörluar med aktiv brusreducering.