HTC blev en av de sista stora mobiltillverkarna att presentera årets flaggskepp, vilket de gjorde precis i slutet av maj. Nya modellen heter U12 Plus, men någon U12 utan plus finns inte. Designen är lik U11 Plus, med lite skarpare hörn, platt glas fram, böjt glas baktill och en rätt så bred metallram runtom. Det går ett par skarpa skåror runtom som minskar komforten på den rätt så breda och tunga luren. Annars är det god premiumklass på bygget och den välvda baksidan ligger skönt i handen.

Vi slipper utstickande kameralins och det är gott om plats för komponenter, funktioner och batteri under skalet. Precis som Sony struntar HTC i flärp-trenden, och stoppar in en 18:9-skärm med skarpa hörn. Det känns nästan lite uppfriskande.

HTC U12 Plus hör till de större och bredare telefonerna just nu. Passformen är god, om du har rejäla händer.

Snygg men svag skärm

Skärmen är en stor ips-panel med 1440p-upplösning. Den har fin lyster i färgerna och ska stödja både dci-p3 och srgb, och även HDR 10. Däremot verkar den maximala ljusstyrkan inte vara särskilt hög. Sida vid sida med en handfull andra nya lurar som Oneplus 6, LG G7 och Huawei P20 ser den påtagligt dämpad ut.

Precis som U11 har U12 Plus en riktigt kraftfull inbyggd högtalare med resonanslåda inbyggd i chassit. HTC U12 Plus blåser konkurrenterna av stolen på denna punkt med rent, fylligt, kraftfullt och välbalanserat stereoljud. Det här är nog så nära en ”riktig” högtalarupplevelse man kan komma i en telefon.

Även ljudet i medföljande in-ear-lurarna Usonic är utmärkt. De har aktiv brusreducering och ansluts till usb c-uttaget. Någon 3,5 millimeters hörlursutgång finns inte. Såvitt vi vet har telefonen inte ens inbyggd hörlursförstärkare. En generell adapter från standard usb c-audio till 3,5 millimeter fungerar inte att plugga in. HTC har istället en proprietär adapter som säljs separat. Det känns dumsnålt av HTC att begränsa för användarna på detta sätt, och en sak som kan bli avgörande för en del köpare.

Kraftfull högtalare och usb-port, men varken 3.5-milliometersuttag eller medföljande adapter. En positiv sak är att usb c-porten stödjer usb 3-dataöverföring och displayport.

Bästa alternativet just nu om du vill ha on-ear eller over-ear-lurar (eller helt enkelt inte gillar HTC:s lurar), eller vill ansluta till extern högtalare är att göra det med Bluetooth. Där får du stöd för både aptX HD och LDAC.

Udda lösning för knappar

U12 Plus finns i två färger, en gråsvart med spegelliknande baksida, och en lite unik blåsvart med halvtransparent baksida så att man skönjer komponenterna under skalet. Det kanske är lite för nördigt för de flesta, men vi uppskattar att en tillverkare vågar göra något som sticker ut. Det finns också en röd modell, men i dagsläget listas den inte som tillgänglig att beställa.

Volym och på-knappen är av någon anledning inte riktiga knappar, utan tryckkänsliga touch-kontroller formade som utstickande knappar, med haptisk feedback bakom. Vi kan inte se några fördelar med det. Klickkänslan är tyvärr inte alls naturlig, volymknapparna behöver ibland mycket kraft för att reagera och det verkar helt inkonsekvent när detta sker.

Precis som U11 har U12 Plus Edge Sense-kontroll, nedre halvan av långsidorna är känslig för att kramas. Du kan med andra ord använda den som en extra knapp. Vi var inte så imponerande av den i U11 och tyckte att HTC var för försiktiga med att utnyttja dess potential.

Edge Sense har blivit mer mångsidigt.

Mer kramfunktioner

Nu har de laddat på med nya möjligheter. Olika tryckkänslighet, långtryck, dubbeltryck, och snabb dubbeltapp på ena eller andra sidan kan ställas in att utföra olika saker. Du även ställa in kontroller i valfria tredjepartsappar, genom att spela in ett skärmklick som tilldelas kort eller långt tryck. Det fungerar bra men bara i vissa situationer. Funktionen står markerad som en beta, så kanske kommer det uppdateringar med smartare funktionalitet där framöver.

Om du inte är intresserad av Edge Sense alls går funktionen att stänga av helt. Men vi tycker att den är användbar, till exempel för att ta ett snabbfoto utan att öppna kameran eller för att snabbt aktivera enhandsläge.

Givetvis drivs U12 Plus av senaste Snapdragon 845-processorn och har förväntad prestanda därefter. Allt vi gör på den går rappt och problemfritt. Den presterar inte riktigt i topp bland telefoner med samma processor, men det går fortfarande undan. Stor 1440p ips-skärm och snabb processor tär en del på batteriet. Trots att det är på ganska generösa 3500 mAh så är drifttiden inte mer än knappt godkänd.

Det stora chassit rymmer ett rätt så stort men inte extremstort batteri. Det verkar den också behöva för trots det räcker det inte så länge.

Även wifi- och 4g-data ser ut att få snabb och stabil signal. Vi får också 6 GB ram-minne vilket lättar upp om du har många appar, webbläsarflikar eller likande igång samtidigt. 64 GB lagring och sd-kortplats duger lagringsmässigt, men med tanke på priset hade kanske 128 GB inbyggt varit välkommet.

Överdos av appar

HTC:s Sense-gränssnitt hörde länge till de mest tungrodda på marknaden, men på senare tid har de slimmat den visuella upplevelsen. Vi får dock en hel drös egna appar och funktioner som vi mestadels inte känner något direkt behov av, ett par av dem som dessutom överöser oss med notifikationer.

Det mesta kan ignoreras eller rensa bort, som det onödiga flödet Blinkfeed som ligger en svepning till vänster från startskärmen, nyhetsappen News Republic och obegripliga videoredigeraren Zoe. Vi får också både Facebook och Instagram förinstallerade, appar som ju lika gärna kan laddas hem.

På plussidan kan vi istället nämna stöd för röstkommandon till både Amazon Alexa och Google Assistant när det kommer till Sverige, en egen smart assistent som ska komplettera dessa, samt en behändig systemoptimeringsapp. De fantasifulla teman som kan laddas hem och som totalt ändrar hur widgets och ikoner fungerar är också kul, om än inte så praktiska.

Gränssnittet HTC Sense ser städat ut på ytan. Under drift får vi dock onödigt mycket notifikationer.

Ser dubbelt

Slutligen har U12 Plus fått ny kamera, HTC:s första med dubbla sensorer. Huvudsensorn är på 12 megapixel och har relativt stor yta och pixelstorlek, vilket ger goda egenskaper för foto i dunklare ljus. HTC kallar den för en ”vidvinkelkamera” men det är inte vidvinkel i stil med den i LG G7, utan mer normal brännvidd, och en bländare på ƒ/1,75. Sensor nummer två är en lite kompaktare 16-megapixlare med ƒ/2,6-bländare, som har en telefotolins för 2x optisk zoom.

Kameran tar pålitligt bra bilder i dagsljus, och zoomfoto är också riktigt övertygande. HTC är lite vaga med om bägge sensorerna har optisk bildstabilisering, men vi tycker att även vid 10x zoom så har vi inga stora problem att hålla sökaren stadig. Däremot märks det en tydlig skillnad i färg när vi går över till telefotolinsen, den sensorn ger oss helt enkelt påtagligt lägre mättnad i bilder, vilket stör lite.

Inomhus och på kvällen får vi rena bilder med neutrala färger och rätt så lite brus, så länge vi håller oss till 1x-zoom och huvudsensorn. I de lägena avråder vi från zoom, där hänger inte sensor nummer två med alls lika bra, med både färg-, brus-, och fokusproblem.

Kameraappen är lite rörig men med tålamod hittar vi en hel del behändiga inställningar och funktioner. Några specifika ai-funktioner som så många andra kameror just nu skyltar med ser vi inte röken av, utan här förväntas du ta full kontroll över alla inställningar själv. Speciellt i ett utmärkt och detaljerat manuellt läge där du också kan spara foton i raw-format. U12 Plus är också relativt bra som videokamera, tack vare effektiv stabilisering och fyra högkvalitativa mikrofoner.

Med dubbla linser får vi även klart bättre möjlighet till bokeh-foto (fejkat kort skärpedjup) än tidigare. Som en extra bonus är även kameran framtill dubbel, vilket gör att du kan få samma effekt på dina selfies.