2017 var ett bra år för superhjältefanatikerna. Hela fyra filmer baserade på Marvels serier lanserades, varav två blev Oscarnominerade. Även 2018 började starkt med Black Panther och Avengers: Infinity War, filmer som blivit hyllade av såväl kritiker som fans. Ännu väntar tre sprillans nya Marvel-filmer innan årets slut. Nedan listar vi de titlar som blivit avslöjade av Marvel och vad vi vet om dem än så länge.

Obs! Den här artikeln kan innehålla spoilers för dig som inte har sett de senaste Marvel-filmerna. Läs med försiktighet.

Venom

Premiär: 14 december 2018

Venom är mest känd som Spindelmannens nemesis, men det är en betydligt mer mångfacetterad och mångbottnad historia som berättas i den kommande storfilmen. Här får vi följa journalisten Eddie Brock, spelad av Tom Hardy (känd från Inception och Dark Knight Rises), som blir smittad av parasiten Venom. Efter detta får han (förutom en väldigt skrämmande röst i huvudet) helt nya superkrafter.

Mycket mer än så här vet vi inte, förutom att filmen inte kommer utspela sig i Marvel-universumet. Något förvånande med tanke på att senaste Spiderman-filmerna gör det och det känns orimligt att göra en Venom-film utan att nämna Spindelmannen.

Dark Phoenix

Premiär: 14 februari 2019

Sophie Turner gjorde debut som Jean Grey, mer känd under superhjältenamnet Dark Phoenix, i senaste X-men-filmen Apocalypse. Nu kommer hon tillbaka i sin egen film, helt dedikerad till mutanten. Förutom Game of Thrones-skådespelaren kommer även Jennifer Lawrence, Michael Fassbender och James McAvoy tillbaka som Mystique, Magneto och Professor X. Även Jessica Chastain (känd från Crimson Peak och Zero Dark Thirty) kommer att vara med som antagonisten Smith.

Captain Marvel

Premiär: 8 mars 2019

Första filmen om stridspiloten Carol Danvers. Den ska utspela sig under 90-talet när jorden hamnar mitt i ett krig mellan två utomjordiska världar. Danvers dna blandas med en utomjordings vilket leder till att hon får övermänskliga krafter.

Förutom Brie Larson (känd från Room och Kong: Skull Island), som spelar huvudrollen i den här filmen, står det även klart att Samuel L. Jackson gör comeback som Nick Fury – den här gången utan den ikoniska ögonlappen då Fury inte förlorat sitt öga än. Även Jude Law (känd från AI, Road to Perdition) kommer vara med som Danvers mentor Walter Lawson, eller Mar-Vell.

Avengers 4

Premiär: 3 maj 2019

Knappt har senaste tillskottet i Avengers-serien, Infinity War, gått upp på biograferna innan vi börjar tagga för nästa film. Det här är den sista filmen i Avengers ”fas tre”, och skaparna har hintat om att någonting drastiskt kommer ske (som om vi inte blev skakade nog av Infinity War!). Mycket mer vet vi inte om den här filmen då det som vanligt är superhemligt.

Spider-man: Homecoming 2 & 3

Premiär: 5 juli 2019

I Spider-mans senaste reboot har britten Tom Holland axlat rollen som superhjälten från Queens, den här gången som tonåring med ingen mindre än Iron Man som mentor. Filmen blev, trots kontroverser (framför allt till följd av hur man sa upp Andrew Garfield) väl mottagen av fans och kritiker och självklart har två uppföljare avslöjats. Robert Downey Jr kommer tyvärr inte vara med i nästa film.

Gambit

Premiär: 7 juni 2019

Channing Tatum som mutant? Jajamensan! Tro det eller ej, men nästa år är tanken att vi ska få se Magic Mike-skådespelaren som Gambit, mutanten som kan ladda prylar med sprängkraft. Det här utspelar sig alltså i X-men-universumet. Det ska dock sägas att det inte är helt otroligt att premiärdatumet skjuts upp då den tänkta producenten hoppade av projektet och man fortfarande inte har avslöjat vem som ska ta över.