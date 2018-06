Kombivagnen har alltid varit väldigt populär i Sverige, och så här i sommartiden är det lätt att förstå varför. När det är dags att packa in familjen och dra till sommarstället, eller kanske åka på roadtrip ned på kontinenten, då krävs både lastutrymme och komfort. Och här är kombin svårslagen.

Vi har testat de mest populära kombibilarna på marknaden och här har vi samlat och jämfört de olika bilarna mot varandra. För att läsa mer om specifika bilar klickar du dig vidare till det enskilda testet där du även hittar specifikationer till varje bil. Den här artikeln uppdateras löpande i takt med att vi testar nya modeller.

Volvo V90 - den ultimata familjekombin

Volvo V70 är en klassiker och att ta fram en värdig uppföljare kan inte ha varit enkelt. Nya V90 har fått en mer modern design med sluttande bakdel och mer aggressiv front. Och inredningen känner vi igen från XC90. Volvo har till och med lyckats förbättra stolarna från V70, och vi sitter fantastiskt bekvämt i nya V90. Inom kort kommer även nya V60 och lär bli något av den "folkkombi" som just V70 tidigare var.

Testbilen är en D5 AWD-modell, med luftfjädring, och den fyrcylindriga motorn gör oss inte besvikna. Bilen gör 0-100 km/h på 7,2 sekunder och bilen känns pigg och reagerar bra på gasen.

MMI:t är helt nytt och det är ett stort steg framåt jämfört med V70. Skärmen reagerar snabbt när vi trycker och sveper mellan de tre olika displayerna. Här finns också väldigt bra förarhjälpmedel och säkerhetsfunktioner, så som Volvos halvautonoma "Pilot Assist".

Bilen går att utrusta med det mesta du kan tänka dig, såsom 360-graders kamera, Bowers & Wilkins och Head up display. Men om du väljer en avskalad billig modell kan du få en V90 att kvala in under 7,5 prisbasbelopp, vilket gör den riktigt intressant som tjänstebil. Volvo V90 är en värdig uppföljare till trotjänaren V70, och det här är en riktigt grym familjekombi. Den enda som i dagsläget slår den är Mercedes E-klass som är aningen lyxigare, men båda bilarna håller toppkvalitet.

Betyg 10 av 10



Mercedes E-klass - lyx och genomtänkta detaljer

Sjätte generationen Mercedes E-klass är en riktigt lyxig och påkostad kombi som verkligen utstrålar tysk kvalitet. Den är rymligare än de flesta i segmentet (640 liters bagageutrymme) och testbilen har panel i ädelträ och skinnklädsel av högsta kvalitet. Insteget är lågt och vi sitter extremt bekvämt i stolarna fram. Även bak sitter två vuxna bekvämt och givetvis finns här en egen klimatzon.

Bilen är ständigt uppkopplad med e-sim, och "Mercedes Me"-appen är tydlig och praktisk. Mercedes E-klass erbjuder både praktiska säkerhetsfunktioner och lyxiga tillval som härlig massage i framstolarna. Om du väljer aktiva stolar parerar dessa i kurvor genom att omsluta dig och ge extra stöd. Det allra senaste mmi:t som nyligen lanserades i nya A-klass saknar däremot men lär implementeras även i E-klass framöver.

Att köra E-klass är en dröm, bilen är otroligt välisolerad och motorn går mjukt och fint utan tillstymmelse till dieselknack. Drive Pilot-funktionen tillsammans med den adaptiva farthållaren Distronic håller automatiskt avståndet till framförvarande bil i farter upp till 210 km/h.

Är du ute efter en stor och bekväm kombi är nya E-klass helt rätt. Designen är riktigt lyckad och här snackar vi premiumbil rakt igenom. En lyxkryssare som väcker ha-begär helt enkelt.

Betyg 10 av 10

Audi A6 - lyxig sportkombi med körglädjen i centrum

Det var ett tag sedan vi testade Audi A6 kombi, och det är en ny version på väg ut i höst. Därför är det kanske inte läge att slå till på den här bilen i skrivande stund om du ska köpa ny bil, även om det är en riktigt trevlig modell på många sätt. Men å andra sidan lär det komma en del attraktiva erbjudanden på den nuvarande generationen, så visst är den intressant i det avseendet.

Vi testar A6 3.0 TDI Quattro och den tre liter stora dieselmotorn med dubbelturbo är riktigt trevlig. Den här bilen bjuder på hela 320 hästar som skjutsar iväg Audi A6 0-100 km/h på strax över fem sekunder. Men så startar prislappen också på en bit över en halv miljon.

Utrustningsnivån i bilen är riktigt hög, om än en hel del i form av dyra tillval. Den Nvidia-baserade MMI-plattformen är snabb och smidig och 8-tumsskärmen är en fröjd att arbeta med. Med en skrivplatta scrollar och zoomar du i listor och kartor och med Audi Connect kopplas bilen mot internet via 4G. Här finns också Google Maps och en rad andra online-tjänster såsom Twitter, Facebook och informationstjänster för flygtider mm.

Vi ser med spänning fram emot nya Audi A6 kombi i september, men även den här generationen av bilen står sig bra idag på de flesta punkter, och om du prioriterar prestanda och sportig körning är den riktigt trevlig.

