För snart två år sedan fick hela världen monsterfeber när Niantics ar-mobilspel Pokémon Go såg dagens ljus. Nintendo är inte dummare än att de inser potentialen hos spelserien, och nu har inte mindre än tre nya Pokémon-spel presenterats för allmänheten. Samtliga kommer till spelkonsolen Nintendo Switch.

Pokémon Quest.

Först ut är Pokémon Quest, som utspelar sig på Tumblecube Island. Spelaren ger sig ut på expeditioner i en värld som skiljer sig drastiskt från vad vi är vana vid i Pokémon-sammanhang. Såväl miljöer som monster är uppritade i en blockig stil som för tankarna till Minecraft, och striderna (där monstrena slåss i grupper om tre) är mindre avancerade än vanligt. Pokémon Quest är som sagt gratis att ladda ned, men innehållspaket som innehåller olika föremål och power-ups säljs vid sidan av. Spelet kommer även till mobiler i sommar.

Den 16 november får vi stifta bekantskap med ytterligare två Switch-spel. Let's Go Pikachu och Let's Go Eevee lånar mycket från de tidigare spelen i serien, samtidigt som de också innehåller liknande inslag av förstärkt verklighet – ar – som populariserades med Pokémon Go. Spelen är snarlika varandra och vilket du väljer beror på vilken Pokémon du vill ha som följeslagare.

Nytt är möjligheten att spela co-op på samma enhet, där spelarna kan turas om att fnätta med Joy Con-kontrollerna för att fånga monster. Let's Go-spelen utspelar sig precis som de första Pokémon-spelen från 90-talet i regionen Kanto och innehåller seriens 151 första monster. Den som missat hur hela Pokémon-spelsagan började kommer med andra ord få ett gyllene tillfälle att "hinna ikapp" under hösten. En specialkontroll, kallad Pokéball Plus kommer att säljas parallellt med de nya spelen.

Men Pokémonhysterin stannar inte där. Flera medier, däribland The Verge, vidhåller att Game Freak arbetar på ännu ett spel i serien. Detta ska vara mer troget Pokémons originalformula, innehålla klassiska rollspelsinslag och är tänkt att släppas någon gång under 2019.