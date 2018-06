Terrängkombi. Den här klassen är aningen svårdefinierad, men växer samtidigt stadigt i popularitet. Det handlar om familjekombis med fyrhjulsdrift och skyddande plastdetaljer, och ofta med lite högre markfrigång än sina syskonmodeller. Bilen som tar dig fram på de där risiga skogsvägarna på väg till sommarstugan, eller kanske under jaktresan. Här har vi sammanställt de senaste testerna vi gjort i det här segmentet, och artikeln uppdateras löpande i takt med att vi testar nya bilar.

Volvo V90 Cross Country - tuff och tålig

V90 CC är sex centimeter högre än vanliga V90, och den här bilen har fått skyddande plastdetaljer bland annat kring hjulhusen. Chassit är modifierat och anpassat till den högre markfrigången, vilket märks när vi kör bilen – framför allt vid aggressiv körning och kurvtagning. Det blir lite mer gungigt, men det är å andra sidan höjden som gör den här bilen intressant. Luftfjädringen är även i den här versionen av V90 riktigt bra.

På funktionssidan har V90 CC givetvis mycket gemensamt med vanliga V90 som vi också har testat. Kvalitetskänslan når inte riktigt upp i samma klass som de tyska bilarna, och en del plastdetaljer känns inte så påkostade. Vi gillar dock MMI:t och det finns allt vi kan tänka oss när det gäller förarhjälpmedel och säkerhetsfunktioner, och givetvis är bilen uppkopplad med e-sim.

Vi testar Cross Country Plus som kostar 462 800 kronor. Det är mycket pengar, och den här bilen går inte att få in under 7,5 basbelopp. Men du får mycket för pengarna och om du tillhör rätt målgrupp är det här en riktigt trevlig och genomtänkt bil.

Läs hela testet av Volvo V90 Cross Country här

Betyg 8 av 10

Mercedes E-klass All Terrain - lyxig bil för bushen

All Terrain-versionen av Mercedes E-klass är helt klart kaxigare än originalet. Plastskydd ska minimera risken för plåtskador när du kör på dåliga skogsvägar och bilen har fått förhöjd markfrigång på 29 millimeter. Detta justeras dock beroende på vilket körläge du väljer, och så fort vi kör snabbare än 35 km/h sänks bilen samtidigt som ett pip varnar oss, om vi kör i All Terrain-läge. Lite irriterande, men fördelen är att när vi kör på landsväg känns det fortfarande som en "vanlig" E-klass med dess fördelar när det gäller köregenskaper.

Mercedes fyrhjulsdrift heter "4 Matic", och den är permanent med fördelningen 45-55 procent framaxel - bakaxel, vilket borgar för bra framkomlighet. Vi har inga problem att ta oss fram med bilen under testet, men vi är lite försiktiga då det sitter 20-tummare på testbilen – inte optimalt för körning på exempelvis steniga grusvägar.

Det här är ingen billig bil, men du får å andra sidan riktigt bra komfort, påkostad interiör i premiumklass och en hel del tekniska förarhjälpmedelför pengarna. Ett elegantare alternativ till Volvo V90 CC helt enkelt, med lite mer lyxkänsla och en aning mindre skogsmulle-fokus.

Läs hela testet av Mercedes E-klass All Terrain här

Betyg 9 av 10

Skoda Octavia Scout - prisvärd och alltid uppkopplad

Scout-versionen är den mest sålda Octavia-modellen i Sverige, och eftersom alternativen i terrängkombi-klassen är avsevärt dyrare är detta säkerligen en förklaring. Den här bilen har hasskydd på undersidan, plast kring skärmkanterna och 30 millimeter förhöjd markfrigång jämfört med originalversionen. Vi gillar designen och faktum är att den höjda karossen inte märks speciellt mycket när vi kör på vanliga vägar – något som annars gärna ger försämrade köregenskaper och svajig gång.

MMI:t i bilen är både enkelt och kompetent, och reagerar blixtsnabbt. Du kan antingen montera in ett dedikerat sim-kort i bilen eller nyttja din smartphones uppkoppling. Via en app kan du sedan låsa/låsa upp bilen, hålla koll på var den befinner sig och mycket mer. Med tanke på att bilen börjar på under 300 000 kronor, och den välutrustade testbilen fortfarande ligger en bit under 400 000-kronorsstrecket, är det riktigt bra.

Här finns även adaptiv farthållare, lane assist, bra parkeringshjälp och mycket mer. Samtidigt är den 4-cylindriga dieselmotorn på två liter riktigt trevlig och lirar bra ihop med automatlådan i Skoda Octavia Scout. 0-100 km/h går på strax under 8 sekunder samtidigt som bränsleförbrukningen är låg. Överlag är det här en riktigt vettig och prisvärd terrängkombi.

Läs hela testet av Skoda Scout här

Betyg 8 av 10

Opel Insignia Country Tourer

Vi har tidigare lovordat Insignias köregenskaper, komfort och generösa lastutrymme, men då handlade det om halvkombin Grand Sport. Invändigt skiljer sig inte den här bilen märkbart från halvkombin, men utvändigt syns det att den här bilen riktar sig till en annan målgrupp. Här finns plastskydd som ska säkra att du inte får plåtskador i bushen, och fyrhjulsdrift som hjälper dig både sommar- och vintertid.

Opel aspirerar inte på att spela i premiumsegmentet, men vi sitter bekvämt i den här bilen och komforten är riktigt bra. Med baksätet nedfällt sväljer bilen mäktiga 1800 liter, mer än de flesta konkurrenter. Här finns också en hel del förarhjälpmedel och tekniska finesser, trots att bilen är relativt billig att köpa. Opels Onstar-tjänst låter dig exempelvis snabbt få kontakt med kundtjänst via en knapp i taket, och på så sätt kan du exempelvis få hjälp med att hitta en restaurang och få rutten skickad direkt till den inbyggda navigatorn. Smart!

MMI:t är lite tråkigt och vi kommer inte riktigt överens med gränssnittet, men som tur är stöder bilen Apple Carplay och Android Auto. Motorn är hyfsat pigg och bilen trivs lika bra på landsväg som på dåliga grusvägar. Bränsleförbrukningen är lite i överkant, men överlag är det här en riktigt trevlig bil med bra framkomlighet och ett konkurrenskraftigt pris.

Läs hela testet av Opel Insignia Country Tourer här