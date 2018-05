Förra året var det premiär för Nests Sverigesatsning, då vi fick se företagets ip-kameror och smarta röksensorer landa i folkliga butiker som Clas Ohlson och Elgiganten.

Nu är det ytterdörren som ska säkras. Den uppkopplade dörrklockan Nest Hello lanseras i dag på utvalda marknader, och Sverige är en av dem.

En inbyggd hd-kamera med nattsyn och 160 graders diagonalt synfält är inbyggd i dörrklockan, som i Nest-appen visar vem som står vid dörren och vill in. Precis som i fallet med företagets övervakningskameror kan du sedan konversera med personen i realtid för att ta reda på vad denne vill.

Stort test: 16 ip-kameror som håller koll där du inte är

Anordningen pryds av ljusring runt ringa-på-knappen, som visar gästen var man ska trycka för att du ska bli notifierad om närvaron. Den inbyggda sensorn känner av om någon står vid dörren och skickar då en notifikation till dig.

En annan likhet med exempelvis Nest Cam IQ är att kameran är utrustad med ansiktsigenkänning och ska undvika att störa dig i onödan om exempelvis en katt råkat ta sig in på tomten. Kamerans live-bild kan kopplas upp via Chromecast för att visas på din tv-apparat, och du kan snabbt välja ett (svenskspråkigt) standardsvar i stil med "jag kommer!" om du känner för det. Det ska gå att kommendera Hello med hjälp av Google Home.

För att börja använda Nest Hello direkt krävs det att du har en dörrklocka som är ansluten till elnätet med en transformator och har en ljudenhet. Vi var och kikade på produkten i förra veckan och kan rapportera att den är smakfullt designad på ett sätt som påminner om företagets tidigare produkter. Bilden du får från den lilla kameran är fullt godkänd för sitt ändamål och fångar in mycket av det som sker vid ytterdörren.

Prenumerationstjänsten Nest Aware lever vidare med Hello. Den är inte nödvändig för att produkten ska fungera, men inkluderar bland annat ansiktsigenkänning och möjligheten att spela in och lagra video i 30 dagar. Aware säljs i ett par olika paket och kostar mellan 5 och 30 dollar i månaden beroende på hur mycket video du vill spara.

Nest Hello kan beställas i dag via företagets egen sajt för 2 795 kronor. I mitten av juni finns den smarta ringklockan ute i butiker som Clas Ohlson och Elgiganten. Här hittar du de fullständiga specifikationerna.