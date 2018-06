LG har som bekant gått all-in på oled de senaste åren, med gott resultat. Från att ha varit en underdog bland tv-tillverkarna har man snabbt tagit upp kampen med de allra största. Och frågan är om inte LG är på väg att segla om resten och placera sig ensamt på tv-tronen? Oled är stekhett, och 2018 gör få tekniken rättvisa så som LG.

Redan när vi tittade närmare på förra årets modeller var vi imponerade av det mesta. I år har vi plockat in OLED65C8, som får sägas vara mellanviktaren i LG:s oled-utbud i år. Utöver den har man även något billigare B8, skrytbygget E8 och papperstunna W8. Med det sagt är C8 knappast någon billig historia, med ett ingångspris på drygt 45 000 kronor för 65-tummaren. För den summan pengar förväntar vi oss toppklass – och visst levererar LG.

Stilrent och snyggt

Om vi börjar med designen känns den igen från fjolårets modeller. Ovansidan av panelen är i det närmaste lövtunn, medan nedre halvan är desto tjockare (här ryms så klart tekniken). Runt om panelen hittar vi en tunn metallram – i övrigt går skärmen nästan ut hela vägen till kanten. Även den kupade foten går i samma eleganta stil. Designen på den har för övrigt en praktisk förklaring då det är tänkt att formen ska leda ljudet från högtalaren på baksidan.

I likhet med konkurrenternas modeller har LG även jobbat en hel del med att få baksidan att se så ren ut som möjligt.

Fjärrkontrollsmässigt är det inget nytt att skriva hem om. Precis som senast får vi en rörelsebaserad fjärrkontroll, som till en början är aningen svår att navigera med. Det är dock mest en vanesak; att använda fjärrkontrollen som pekdon fungerar riktigt bra efter lite övning. Om du av någon anledning inte skulle vilja göra det så fungerar det utmärkt att kontrollera saker och ting på traditionellt sätt.

Fjärrkontrollen fungerar som en pekdon – för den som inte är bekant med lösningen sedan tidigare kan den jämföras med en handkontroll till Nintendos avsomnade Wii.

Web OS fortfarande bäst i klassen

Inte heller operativsystemet har det hänt mycket med. LG kör vidare med sitt Web OS, som är i stort sett oförändrat sedan senast. Designmässigt är det ett enkelt, men kanske inte jättesnyggt system som med sina skrikiga färger ger ett barnsligt uttryck.

Nåväl, det är åtminstone snabbnavigerat och logiskt – och innehåller de flesta stora streamingtjänster (den enda vi saknar på rak arm är C More). LG ska verkligen ha beröm för sitt operativsystem, efter att ha brottats med Android TV under våren är det en lättnad att komma tillbaka till Web OS.

Web OS är inte det snyggaste operativsystemet, däremot väldigt logiskt och enkelt designat.

Imponerande bild

Under skalet på C8 hittar vi nya A9-processorn (sitter även i LG:s övriga oled-modeller i år, undantaget B8), som bland annat ska minska brus och göra bilden mjukare. För att exempelvis sportsändningar ska bli mer behagliga hittar vi även Tru Motion. Det fungerar helt okej, men ger lite flimmer i vissa partier om vi tittar noga.

Sett till själva bildkvaliteten är det inte mycket vi kan anmärka på. LG har skämt bort oss med brutal svärta och grym kontrast ett bra tag nu, och C8 fortsätter på den inslagna vägen. Det här är verkligen en tv för dig som vill få ut maximalt av hdr-material, med riktigt bra färgåtergivning, och en svärta som är bäst i klassen. Lägg därtill riktigt bra betrakningsvinklar. Visst, du får långt ifrån lika ljusstark bild som exempelvis Samsungs briljanta Q9FN, men övriga fördelar väger helt klart upp det.

Bildmässigt får vi naturtrogna färger och brutalt bra svärta.

För spel får vi samma låga input-lag som i förra årets modeller – 21 ms. Det finns konkurrenter som presterar ännu bättre men detta är ändå klart godkänt – och mer därtill – för en 2018-modell.

Ljudmässigt får vi Dolby Atmos-märkning, men det gör varken till eller från. Här saknar vi tryck i nedre registret, och överlag får vi en rätt platt ljudbild utan några större detaljer. Vi har sagt det innan, men det tål att sägas igen: lägger du så här mycket pengar på en tv är det korkat att inte inhandla en extern ljudenhet.

Omdöme

Det råder alltså inte något tvivel om att LG återigen visar var skåpet ska stå – C8 är en av de bästa tv-modellerna vi har fått in, med grym svärta, rik kontrast och naturtrogna färger. Däremot känns det kanske inte helt nödvändigt att uppgradera om du redan har förra årets modell, och det finns en hel del pengar att spara genom att välja en sådan istället om du ska köpa ny tv.

För 2018 känns lite som ett mellanår när det kommer till tv. Modellerna är bättre än någonsin, men snarare än att bjuda på några stora nyheter har tillverkarna – LG inkluderat – valt att finputsa på detaljerna. Kanske inget fel i det när det är så här bra, men nog börjar vi bli sugna på nästa stora grej.

Fakta LG OLED65C8

Tillverkare: LG

Tv-typ: Oled

Upplösning: 4K (3840 x 2160)

HDR: Ja (med Dolby Vision)

Anslutningar: 4 st hdmi, 3 st usb, optisk digital ut

Tv-mottagare: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

Ljud: Dolby Atmos, 40W

Nätverk: Ethernet & wifi

Energiklass: A

Vikt med fot: 25,4 kg

Mått med fot: 1 449 × 881 × 230 mm

Pris: 45 900 kr

Brutalt bra svärta.

LG Web OS är fortfarande bäst i klassen.

Bra för spel.

Läcker design.

Dyr.

Klent ljud, Dolby Atmos-märkning till trots.