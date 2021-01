Fler tester av tv-apparater

Intresset för en bra tv är större än någonsin. Med mer tid spenderad i hemmet blir vardagsrumssoffan den viktigaste underhållningscentralen. Vi fick nya strömningstjänster som Disney+ och Apple TV samt biofilmer som i allt större utsträckning debuterade direkt för strömning istället för på bio.Även introduktionen av en ny generation spelkonsoler har hajpat upp tv-intresset. Med möjlighet till äkta 4k-gaming i toppkvalitet är det många som vill ha en ny tv att koppla sin nya Playstation eller Xbox till. Bristen på tv-apparater i handeln har dock medfört att det snarare kommer att göra nytt tv-inköp aktuellt först under 2021.2020 var ett år som inte bjöd på någon enorm teknisk revolution i tv-branschen. 8k-tv hade introducerats redan 2019, men kan fortfarande inte räknas som standard. Den nya hdmi-standarden hdmi 2.1 har blivit allt vanligare, men inte blivit fullt etablerad. Det kan avgöra ditt val om du just är ute efter en tv för gaming.Istället är det bättre bildprocessorer, ny smart bildintepoleringsteknik och förbättrad färghantering som skiljer tv-modellerna från 2020 från de som kom året innan. Filmskaparläge för den där riktiga biokänslan har blivit mer eller mindre standard från alla tillverkare. Extra bra rörelseutjämning för sådant som sportsändningar imponerar också stort.Det är också fortfarande 65-tums-teven som är kung. Tv på 70 tum och uppåt blir allt mer populärt, men än så länge är det formaten 55 och 65 tum som dominerar, mycket tack vare att flera tillverkare inte släppt något nytt i större format. De enda nya oled-modellerna i större format kommer från LG, medan övriga tillverkare håller sig till 65 tum.Därför har vi valt att hålla oss till den storleken när vi under hösten testat ett urval av årets bästa tv-apparater. Det här är det bästa som vardera tillverkare har att komma med i 4k och 65-tumsformat. Visst, det finns även några tillverkare med 8k-modeller, men då pratar vi nästan uteslutande om lcd-tv. Det är en rimlig kategori att jämföra då de alla hamnar i ungefär samma prisklass, mellan cirka 30 och 40 000 kronor.Som vanligt är det oled som regerar i det högre prissegmentet, förutom Samsung, som alltid kör sitt egna race med sina Qled-tv – lcd av extra hög klass som på vissa sätt till och med överträffar oled-konkurrenterna, och på andra hamnar aningen efter. Men skillnaden är inte så stor att är avgörande, det är mer en smaksak.Nyheter vi trodde skulle komma mer av under 2020, som mini-led och mikro-led, ser ut att dröja till 2021 års modeller eller kanske ännu längre. Mini-led är lcd-tv med extra tät lokal dimning, som kan ge oled-liknande kontrastkontroll. En sådan kom redan 2019 från TCL, men sedan dess har vi inte sett någon ny introduceras. Mikro-led fungerar mer som oled, med varje pixel som en egen ljuskälla, men det är än så länge bara aktuellt i extra stora tv-format.I våra tv-tester granskar vi främst bildkvalitet, men det är inte det enda som leder till ett toppbetyg. Handhavande och respektive tillverkares smart tv-pattform, gränssnitt och apputbud spelar också in. En tv kan vara hur tekniskt bra som helst, men om det inte är lätt nog för en vanlig användare att låsa upp dess potential och få till den där riktiga toppkvaliteten med rätta färger, bildbehandling och hdr-läge för olika typer av innehåll och bildkällor – då vägs detta in i betyget.Därför blir det extra plus i kanten för smart automatik och smidig profilhantering. Likaså för en smart tv-plattform med rätt apputbud. Visst, den som saknar en medietjänst kan alltid få tillgång till den med extern mediespelare som en Apple TV eller Chromecast, men ju mer som finns enkelt tillgängligt i tv:n desto bättre.Ljudet i en tv är också viktigt. Men inte för alla. På samma sätt som det går att komplettera med extern mediaspelare kan du ju alltid koppla in en högklassig soundbar. Men flera av årets toppmodeller har fantastiskt ljud inbyggt med rumsoptimering, objektbaserat positionering och andra intressanta funktioner som höjer upplevelsen.

LG 65GX: Snyggast på väggen och bäst för spel

LG:s väggdesignade tv rymmer allt i ett två centimeter djupt chassi, utan att kompromissa med kvaliteten.

Betyg 4 av 5 Omdöme OLED65GX är inte en tv för alla, men den är bland det snyggaste du kan hänga på en vägg. Den levererar hög klass på bild, om än inte unikt bra, och överraskar med förvånansvärt bra ljud. Vill du ha bästa möjliga tv för din nya Xbox eller Playstation är dessutom LG bästa valet just nu. Positivt Hög kontrast och lyster i färger.

Utmärkt för spel.

Läcker design för väggen.

Bra högtalare. Negativt Inget HDR10+.

Inte tillräckligt hög ljusstyrka.

Systemet saknar vissa appar.

December 202065 tum oled (amoled), 2160pHlg, hdr10, Dolby VisionWebOS37 990 kr

Panasonic TX-65HZ2000E: Bästa bilden även i år

Panasonic fortfarande herre på täppan vad gäller både bild- och ljudkvalitet.

Betyg 5 av 5 Omdöme Kvalitetsmässigt är det ingen tv som slår Panasonics 2020-flaggskepp. Den ger helt enkelt den solklart bästa upplevelsen för biofilm och tv-serier just nu. Men det kräver två saker. Dels att du verkligen sätter dig in i hur du själv finjusterar bilden, dels att du inte har krav på alltför nischade mediaappar, eller går runt Panasonics begränsade system och apputbud för det med en extern bildkälla.



Det här är en tv för kunniga finsmakare och bristen på enkel automatik kan bli lite överväldigande. Men för rätta typen av användare är den kort och gott suverän. Positivt Bästa oled-panelen.

Fantastisk dynamik och färghantering.

Detaljerad manuell kontroll.

Snyggt och kraftfullt ljud. Negativt Stor och extra tung.

Kräver en del kunskap för att få till perfekt bild.

Brist på appar och begränsat smart tv-system. Testad: December 2020

: 65 tum oled, 2160p: Hlg, hdr10, hdr10+, Dolby Vision: My Home Screen 5.0: 37 990 kr

Philips 65OLED935: 65-tums tv med smartare bild och maxat ljud

Philips bygger vidare på förra årets toppmodell med smartare design samt förbättrad bildbehandling.

Betyg 5 av 5 Omdöme Med ny smart ai-driven automatik och ett fokus på kvalitetsljud som få kan matcha, är det här en klockren och komplett bild- och ljudupplevelse, i alla fall om du inte bryr dig om den perfekta kopplingen till spelkonsoler. Det blir ändå toppbetyg, det den här tv:n gör, det gör den klockrent. Men det gör ändå att rekommendationen kommer med viss reservation. Positivt Jämnare och snyggare bildhantering.

Kraftfull och kristallklar högtalare.

Stort utbud av appar.

Nya smarta funktioner. Negativt Saknar hdmi 2.1.

Långsam för spel. Testad: November 2020

: Philips: 65 tum oled, 2160p: Hlg, hdr10, hdr10+, Dolby Vision: Android TV: 36 990 kr

Samsung Q95T: Så bra är årets bästa 4k-tv från Samsung

Det är ett par steg fram och ett litet steg bakåt för Samsungs bästa 4k-tv i år.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en riktigt bra tv med många fördelar, från utmärkt bildhantering och lysande hdr-effekt till flera smarta små funktioner som höjer livskvaliteten. Den har dock ett par problem. De enklare och billigare alternativen från Samsung i år är nästan lika bra. Den tappar också jämfört med förra årets bästa 4k från Samsung tack vare färre dimningszoner, vilket inte gör den lika vass i konkurrensen med oled-flaggskeppen. Å andra sidan är den också snäppet lägre prissatt. Det är uppenbart att Samsung reserverat det bästa krutet i år till 8k-modellerna. Positivt Utmärkt bildhantering och dynamik.

Rätta apputbudet.

Smarta och genomtänkta extrafunktioner.

Klockren för väggmontering. Negativt Lite begränsat med inställningar.

Ingen Dolby Vision.

Få fördelar jämfört med billigare modeller. Testad: November 2020

: 65 tum qled (va-lcd), 2160p: Hlg, hdr10, hdr10+: Tizen OS: 29 990 kr

Sony Bravia A8: En av årets behagligaste tv-upplevelser

Årets bästa Sony-tv gör ett par saker bättre än någon annan tv just nu och levererar en bild i toppklass.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en värdig ny flaggskepps-tv med många bra egenskaper. Den levererar bild i toppklass, särskilt om du uppskattar aktiv uppskalning av såväl pixlar som rörelse. Men den saknar ett par egenskaper från att vara en riktig fullpoängare. Positivt Snygg, enkel design.

Toppklass på skalning, kontrast och rörelse.

Funktionsrik och stort apputbud.

Rent och snyggt ljud. Negativt Inget hdr10+.

Saknar flera hdmi 2.1-egenskaper.

Ljusstyrkan. Testad: November 2020

: 65 tum oled, 2160p: Hlg, hdr10, Dolby Vision: Android TV: 34 000 kr

