Till veckan har Andrew flipprat omkring som en dyngbagge på Mokumana Island i mysäventyret Yoku's Island Express medan Alex har vräkt i sig kopiösa mängder sushi i actionpusselspelet Sushi Striker: The Way of Sushido!

Bethesda har utannonserat Fallout 76 och i vinter återvänder vi till Kanto i och med Pokèmon: Let's Go, Pikachu/Eevee!

E3 är äntligen precis runt hörnet och med det kör vi såklart lite uppsnack och även några förutsägelser.

Hålltider:

00:00:00 - Välkomna!

00:09:50 - Yoku's Island Express

00:23:00 - Sushi Striker: The Way of Sushido

00:38:05 - Fallout 76

00:45:15 - Pokémon: Let's Go, Pikachu/Eevee!

00:57:10 - E3-uppsnack: Microsoft

01:06:15 - E3-uppsnack: Sony

01:09:55 - E3-uppsnack: Nintendo

01:14:30 - E3-förutsägelser