Tidigare i år avslöjade Ubisoft att uppföljaren på onlineskjutaren The Division var under utveckling. Under Microsofts E3-konferens fick vi se de första sekvenserna från titeln. Återigen får vi strida i en postapokalyptisk värld, men denna gång är det betydligt mer grönska och natur än vad föregångaren bjöd på. Vi fick bland annat se närstrider kring ett kraschat flygplan – och precis som väntat verkar fokus ligga på samarbete.

The Division 2 utvecklas av Malmöbaserade Massive Games och släpps 15 mars 2019.