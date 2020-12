Det går inte att starta en text om Cyberpunk 2077 utan att nämna CD Projekt Reds största framgång hittills. Den lilla spelstudion i Polen blev på ett par år en av spelvärldens giganter, mycket tack vare actionrollspelet The Witcher 3: Wild Hunt. Ett spel som ständigt hyllas som den gångna generationens allra bästa titel. Att med några meningar sammanfatta vad som gör The Witcher 3 så speciellt gör det inte rättvisa. Men välskrivna karaktärer och en djup, avgrenande berättelse blandat med några av genrens allra bästa uppdrag är en bra början.

Betyg 5 av 5 Omdöme Cyberpunk 2077 är en engagerande upplevelse som berör. Öppen värld-mekaniken är på topp och det finns nästan alltid något att göra på kartan. Vidare har vi ett stort antal olika spelsätt att välja och vraka mellan, som alla ger dig en alldeles egen upplevelse av berättelsen. Kombinerat med de hundratals vapen, augmenteringar, uppgraderingar och sidouppdrag finns det med andra ord gott om material som räcker hela vintern. Cyberpunk 2077 kommer definitivt att bli ihågkommet som en av de mest betydande titlarna i spelmediets historia. Positivt Riktigt imponerande interaktioner

Stor valfrihet i både story och strider

En levande öppen värld-karta… Negativt ...utom i vildmarkerna utanför Night City

Mycket information på en gång

Buggigt just nu

Testat spel: Cyberpunk 2077

Pris: PC: Från 498 kr hos Prisjakt. PS4: 498 kr hos Spelbutiken.se. Xbox One: 498 kr hos Spelbutiken.se.

Med ett sådant facit i hand är förväntningarna på studions nya spel, Cyberpunk 2077, på gränsen till omänskligt höga. Hur hur överträffar man det som redan anses vara “bäst”? Är ännu större och mer interaktiva spelvärldar lösningen? Mer nutida och relaterbara karaktärer? Ännu djupare story med fler vägval än någonsin? Eller göra det smått omöjliga, att kombinera alla dessa komponenter och införa helt nya vi inte kunnat föreställa oss?

V, din personliga länk till Cyberpunk 2077

Först av allt behöver vi en egen avatar, vår version av protagonisten V. Efter att ha spenderat en dryg halvtimme med vad som mycket väl kan vara den mest avancerade karaktärsskaparen har vi en snarlik replika av undertecknad. Allt det som tidigare skrivits om denna funktion har inte varit överdriven, då vi verkligen får möjligheten att justera och skräddarsy alla möjliga typer av kroppskombinationer. Mest häpnadsväckande, och något som definitivt kommer att få en hel del ögonbryn att höjas, är valet om karaktären ska ha ett manligt eller kvinnligt könsorgan – eller inget alls.

V lever också i en värld där cybernetiska ingrepp är vardag. En värld där vår kropps begränsningar i det närmaste kan suddas ut, så länge pengarna finns. Därför är han, eller hon, utrustad med diverse ingångar för uppgraderingar och andra nödvändiga tillhyggen. Under inledningen är vi dock begränsade, men funktionen kommer att visa sig vara ännu en förstärkande faktor i hur vi upplever Cyberpunk 2077 ur våra “egna” ögon. Kontentan är att du kan återskapa dig, eller din drömversion av dig själv, utan några som helst hinder.

Välkommen till Night City

Vi startar resan som nomadversionen av V, ett av tre vägval du får göra inledningsvis. Till skillnad från vår förtitt, där vi valde “street kid”-V, inleds vår berättelse långt utanför det mytomspunna Night City, där sanden är konstant och civilisationen minimal. Här spenderar vi en inledning som guidar oss genom såväl kontroller som dialogsystemet. Det senare känns igen från The Witcher 3, med tidsbegränsade och skillsbaserade svar. Nytt för just Cyberpunk 2077 är svar baserade på det “ursprung” du valt för den aktuella genomspelningen, något som bådar gott för omspelningsvärdet.

När vi väl äntrar Night City börjar det riktiga äventyret. Att bara vandra runt i Night City är överväldigande i sig. Ljudet av en folktät samling är konstant och de tusentals personer vi möter ger intrycket av att leva egna liv. Runtom ser vi allt som bör finnas i en nutida “open world-stad”, alltså matstånd, automater, alla möjliga sorters fordon, blåljus, barer och specialiserade affärer och klubbar. Fast med en futuristisk neonlook.

Givetvis kan vi inte gå in i vartenda rum eller byggnad vi ser. Men vi vågar påstå att Cyberpunk 2077 är ett av fåtal exempel där vi får intrycket av det är möjligt. Det är något med atmosfären, ljudspåret, och de övertygande rörelserna hos alla karaktärer.

Detta märks särskilt av i de folktäta och trånga marknaderna, eller för all del nattklubbarna. Vi rör oss verkligen genom stånden, eller båsen, möter folk med alla möjliga typer av utseenden. I det förstnämnda kan vi nästan känna lukten av nylagad mat. Under den allra första akten går en hel del tid till att enbart utforska, och vi måste erkänna att det blir svårt att hålla sig till enbart uppdragen. Night City är verkligen en stad som kallar på oss. En stad som vi till slut verkligen vill studera inifrån och utåt.

Ta dig an den undre världen hur du vill

Vår vistelse i den levande staden som är Night City har förstås en poäng. Just vår version av V, nyligen utesluten av sin nomadklan, söker sig dit i jakt på ära och berömmelse. Vi börjar som springpojke åt en av stadens många gängledare. Vartefter uppdragen går bemästrar vi allt fler av V:s förmågor. Det är här du kommer in i bilden, genom att bestämma hur V tar sig an antagonister och andra problem. Ett stort dragplåster med västerländska rollspel är just valfriheten, och i Cyberpunk 2077 är den mer påtaglig än någonsin.

Vi satte detta på prov med en hel del sparande och laddande i de riktigt stora uppdragen. Exempelvis ett där vi infiltrerar en byggnad mitt under en pågående parad. Vi befinner oss inte på marknivå, utan klättrar på lister och uppför trappor. Balkongerna är fulla med festande människor som är alldeles för upptagna för att lägga märke till oss. Målet: att eliminera tre gömda prickskyttar.

Vi försöker oss på att smyga, men råkar landa alltför hårt så att V blir orörlig. Vakten vänder sig om, varpå hela uppdraget förvandlas till en “guns blazing galore”. När vi väl dödat färdigt försöker vi korsa paraden genom en bro, men bränns plötsligt till döds av ett förbiflygande fordon. Game over.

Nästa försök går i pacifismens tecken. Vi närmar oss vakten försiktigt, tar ett grepp runt hans hals och får honom att tuppa av. Kroppen lämnas kvar på plats, men hade det varit på marknivå hade vi såklart fått gömma undan den. Vi fortsätter vidare mot ett kontor med fler patrullerande vakter och fällor. Sistnämnda tar vi hand om genom hack-funktionen, som är ett av spelets många och välbyggda system. Därefter hackar vi vakterna och ger dessa en kortslutning. Hur stark den är beror på hur du spelar dina kort i skills- och perksträden.

Eftersom vi råkat spela dessa “fel” får vi hacka fiender och drönare ett par gånger extra. Men när vi väl är klara märker vi av att förmågorna vi satsat på istället hjälper oss att ta en genväg. Vi öppnar en hemlig dörr, och slipper korsa den farliga bron där vi dog senast. På samma sätt ter sig resten av uppdragen. Det finns multipla sätt att utföra dessa på, allt enligt smak och tycke. Cyberpunk 2077 går inte att spela “fel”. Varje val blir istället din personliga resa. Bäst är ändå att hela filosofin sträcker sig tvärs över dialoger och de karaktärer vi väljer eller inte väljer att interagera med.

Bli en bättre version av dig själv

Vägen till din alldeles egna berättelse går delvis genom de val du gör. Men minst lika viktigt är det att kunna utföra dessa val, och det är där skills- och perkssystemet kommer in i bilden. Systemet påminner om den som återfanns i The Witcher 3, fast med ännu fler variationer och underavdelningar. Är du en fullfjädrad pacifist bör du satsa på de som förbättrar dina hackerfunktioner. Denna kategori gör oss bättre på att kortsluta fiender, ta över kamerasystem och flytta på vissa objekt.

Ju fler poäng du lägger på ett visst område, desto fler augmentationer som blir tillgängliga för ditt ändamål. Runt kartan finns nämligen ett antal “cyberdoktorer” som hjälper dig att installera allt från ram-minnen och immunförsvar till attrapper som stärker V:s styrka eller gör hen mer pricksäker. För att nämna några, bland hundratals val. Experimenterandet här är nästan ett eget spel i sig, och för den som lägger ned tiden väntar en fullkomlig skräddarsydd upplevelse.

Även vapnen följer detta system, där vissa kräver en del extraexpertis för att ens kunna användas. Variationen är stor och alla möjliga typer av skjut- och närstridsvapen finns representerade. Och även dessa är möjliga att specialanpassa genom att köpa till uppgraderingar och modifieringar. Under vår genomspelning hann vi testa de allra flesta typerna, men då vi använde vapnen endast som nödlösning bemästrade vi aldrig dessa fullt ut.

Johnny Silverhand, din ständige följeslagare

Men oavsett vilka val du gör finns det en grundpelare som är och förblir spelets drivkraft framåt. Den som följt spelet genom trailers och artiklar vet nog att det handlar om sidokaraktären Johnny Silverhand, gestaltad av ingen mindre än skådespelaren Keanu Reeves. Johnnys och V:s relation och samtal är några av de mest trovärdiga interaktioner mellan karaktärer vi sett i genren.

Johnnys förmåga att dyka upp med sarkastiska kommentarer kring besluten vi tar, hans kroppsspråk och reaktioner ger oss en känsla av att alltid ha någon med oss under en svår period. Båda karaktärernas öden är också en emotionell berg- och dalbana där vi i ena ögonblicket får ta del av Johnnys knäppa historier, för att i andra reminiscera de tragiska händelserna som fört och binder båda karaktärerna tillsammans.

En del av nöjet är också att utforska de övriga karaktärerna. Även här kan vi välja och vraka, förutsatt att vi hittar dem. De som ligger V närmast till slut har alla ett flertal lager av personlighet och bakgrundshistoria att avtäcka, så länge vi själva lägger ned tiden. Dessa intimare samtal vänner emellan blir mer verklighetstrogna tack vare den utmärkta motion capture-tekniken, som fångar allt från säregna handrörelser till realistiska synkningar mellan munnar och röster.

Farväl fritid

Det finns alltså en hel del att uppleva och utforska i Cyberpunk 2077, då Night City är en enorm stad uppdelad i olika sektioner. Under vår genomspelning, som tagit ungefär 25 timmar, har vi främst utforskat det allra första området av spelet, samt smådelar av de andra. Men varje gång vi cruisat igenom dessa med motorcykeln märker vi att det ständigt dyker upp nya aktiviteter på kartan. Här finns det potential för hundratals timmar av sidouppdrag av olika variation och rang. Tid att utforska och experimentera bland de olika, mångsidiga spelsätten – oavsett om du föredrar rå action eller taktisk planering.

När sluttexterna rullat för första gången längtar vi genast tillbaka till Night City. Tillbaka till sandlådan som aldrig sover, tillbaka till V:s och Johnnys samspel. Men framför allt till att försöka utforska alla olika bitar av pusslet. Cyberpunk 2077 slår dig emotionellt, och i slutändan vill du att allt ska sluta väl för dina protagonister. En mer känsloladdad och engagerande titel är svår att finna.

Cyberpunk 2077

Testat: December 2020

Lansering: 10 december 2020

Genre: Action/rollspel

Utvecklare: CD Projekt Red

Utgivare: CD Projekt Red

Plattform: Pc, Playstation 4, Xbox One, Stadia, Xbox Series X/S (nästa år), Playstation 5 (nästa år)

Testat på: Pc (Gog)

