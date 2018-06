Det hetaste kommande Playstation 4-liret är utan tvekan Naughty Dogs The Last of Us: Part II. Under Sonys E3-presskonferens som gick av stapeln under natten till tisdag visades de första spelsekvenserna upp – där vi bland annat fick se Ellie (känd från originalet) metodiskt och brutalt ta ut fiender.

Än så länge är det oklart när The Last of Us Part II kommer släppas. Klart är i alla fall att det är exklusivt för Playstation 4 – och att vi återigen får äventyra loss i en postapokalyptisk värld full av otäckheter.