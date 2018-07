Testad produkt: Huawei P10

Pris: 4 690 kr hos CDON.

Läs mer: huawei.com/se/phones/p10/

Honor, Huaweis lilla sidoprojekt som de propsar på att alla ska behandla som en helt eget mobiltillverkare, har under flera år levererat riktigt intressanta mobiler i nästan flaggskepps-klass till bra pris. Årliga toppmodellen brukar släppas under sommaren, för att följas upp av en ”lite”-modell under hösten.

I år kom Honor 10 lite tidigare, då den lanserades redan i maj och kom till Sverige i början av juni. Ser vi till specifikationerna så rör sig det här i princip om en aningen nerbantad Huawei P20.

Honor 10 är en av de telefoner denna vår som är bekvämast att greppa. Glansig glasbaksida till trots.

Kraftfull men förenklad

Den har 64 GB lagring istället för 128, usb 2.0 istället för usb 3.1 med skärmstöd och därmed inte stöd för det desktop-läge som P20 och P20 Pro har, och ingen ip-klassning för vattentålighet. Sen har den också ett lägre pris, under 5 000 kronor i de flesta stora butiker. Det finns också en modell med 128 GB lagring och 6 GB minne, men den verkar inte säljas i Sverige.

Prestandamässigt matchar den Huaweis andra flaggskepp, med samma Kirin 970-processor. Det är dock en bra bit efter andra Android-mobiler med senaste och bästa Exynos- eller Snapdragon-hårdvaran, men det enda ställe där du lär märka av brist på prestanda är i riktigt krävande spel, då Huaweis val av grafikkortets är beskedligare. Och spel som på allvar utmanar mobilgrafiken är väldigt få.

Honor 10 har också så vitt vi kan se samma skärm som Huawei P20, en 5,84 tum stor 1080ppanel med 18:9-format, plus extra pixlar upptill för utrymmet vid sidorna om dess flärp, faktiskt några extra jämfört med Huawei P20. Den ger oss skarp bild, fin lyster i färgerna och hyfsat hög ljusstyrka. Däremot så ser vi tydliga skiftningar i ljusstyrkan ute i skärmens kanter, vilket är lite osnyggt.

En väldigt diskret fingeravtrycksläsare.

Snygg och slimmad

Trots rätt så breda kanter på sidorna jämfört med en del andra lurar på senare tid är det en ovanligt smal och behändig telefon att hålla i. Den är snäppet smalare än Huawei P20 och med mer avrundad baksida mot kanterna får vi ett väldigt bekvämt grepp om den. Byggkvaliteten, med polerad metall i ramen runtom och glasytor fram- och baktill, är även den klanderfri. Det har alltid varit god premium-känslai Honor-telefonerna, och det fortsätter de med här.

Den unika design som de erbjudit jämfört med storesyskonen som det står Huawei på är dock som bortblåst. Nya Honor 10 ser mer ut som en Huawei P-telefon än tidigare modeller gjort. Det finns till och med en variant med samma tonade baksida från lila till blått som i Huawei P20 Pro, fast tonad på bredden istället för på längden. Vi föredrar faktiskt vår testade modell som är metalliskt gråblå. Det finns givetvis också en konservativt svart modell för tråkiga individer.

En detalj som är lite annorlunda på Honor 10 är dess diskreta fingeravtrycksläsare under skärmen. Den syns knappt, då den är en del av glasytan och bara är markerad med en svagt streckad linje. Läsaren sak använda ultraljud istället för optik, och därmed vara mindre känslig för till exempel fukt. Inloggning går snabbt och problemfritt, och vi kan ställa in samma sätt att navigera som på P20, så att svepningar och långtryck på ”knappen” kan användas istället för navigering på skärmen. Vi har dock svårt att se exakt var den tryckkänsliga ytan är, vilket är lite störande.

Gränssnittet EMUI är sig likt, på gott och ont.

Hörlursuttaget kvar, men bluetooth bäst

I nederkant av luren sitter en kraftfull monohögtalare med rent ljud, men väldigt dämpad diskant där många detaljer i ljudbilden försvinner. Telefonen har många möjligheter till inställningar och anpassningar, från full grafisk equalizer till profiler för olika typer av hörlurar och övertygande surroundeffekter.

Här ser vi också en annan sak som Honor gör annorlunda, här är uttaget för hörlurar kvar. Men problemet med avkapade höga frekvenser kvarstår även med hörlurar, vilket får oss att misstänka att det sitter i hårdvaran, antingen dac eller förstärkare.

Bäst låter det därför med bra bluetooth-hörlurar, där inbyggda ljudhårdvaran ignoreras. Honor 10 har stöd för AptX HD men vi ser inte att den har stöd för LDAC. Vi får samma klang i ljudet i örat vid samtal, men där är det faktiskt ett plus, då det behåller bra hörbarhet för röster på hög volym (bra om det är bullrigt) men utan att ljudet blir vasst.

För övrigt är det inget som direkt överraskar funktionsmässigt. Vi får väl godkänd men inte extremt bra batteritid, ingen trådlös laddning, men bra snabbladdning. Vi får stabil mottagning och hastighet på både wifi, gps och 4g. Vi kan låsa upp mobilen med ansiktsigenkänning (men fingeravtrycksläsaren är snabbare och säkrare). Vi får plats för dubbla sim-kort, men ingen plats för extra sd-kort.