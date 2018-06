Smart flaska med ännu smartare lock

Låt inte den här flaskans alldagliga yttre lura dig, Moikit Gene är proppfylld med senaste tekniken. Algoritmer räknar ut hur mycket vatten du behöver och påminner dig innan du blir uttorkad. Locket ska vara helt vattentätt och du kan välja om du vill dricka från kanten eller via lockets pip.

Moikit Gene

Pris: 78,87 euro (cirka 790 kronor) hos Amazon.de

Lysande lösning

Behöver du en lite tydligare påminnelse när det är dags att ta en klunk vatten? Den här färgglada flaskan lyser upp för att göra det helt omöjligt att missa att det är dags för vattenintag. Självklart synkar den till mobilen via Bluetooth för att du via tillhörande app ska kunna sätta personliga mål och hålla koll på hur mycket du dricker. Här kan du dessutom hålla koll på hur det går för dina vänner med Hidrate-flaskor.

Hidrate Spark 2.0

Pris: 54,95 dollar (cirka 490 kronor) hos Amazon.com.

Snyggare blir det inte

Självklart finns det smarta vattenflaskor som även fungerar som moderiktiga accessoarer. Den här stilrena flaskan är än så länge enbart ett kickstarter-projekt, men kommer säljas på bred front under hösten. Inte nog med att den lyser upp i botten när du behöver dricka och synkar till din mobil via en app, den kan dessutom styras via smarta knackningar på själva flaskan.

Equa Smart Bottle

Pris: 84 dollar (cirka 750 kronor) i butik vid lansering.

Tränings- och vattenmätning i ett

Den här snygga vattenflaskan är precis lika futuristisk som den ser ut. I botten sitter två mätenheter. Den ena mäter hur mycket du tränar, och den andra hur mycket vatten du dricker. Informationen samlas i en tillhörande app, som i nuläget tyvärr enbart finns till Ios och Apple Watch, men är på väg till Android-enheter. Det bör även tilläggas att då H2O Pal enbart finns tillgänglig på amerikanska amazon tillkommer ganska saftiga tull- och fraktavgifter.

H2O Pal

Pris: 89 dollar (cirka 790 kronor) hos Amazon.de.

Praktiskt flaska med lång batteritid

Den här smarta vattenflaskan från Ozmo kommer med alla smarta funktioner du kan behöva, från påminnelse i form av vibrationer till en led-display. Inte nog med det, på full laddning håller batteriet i upp till hela tre veckor. Självklart synkas ditt vattenintag trådlöst till mobilen via Bluetooth.

Ozmo Active

Pris: 57,74 euro (cirka 580 kronor) hos Amazon.de