Testad produkt: Fitbit Versa

Pris: 1 990 kronor hos CDON.

Under våren lanserade Fitbit smartklockan Versa, en smidig liten sak med alla funktioner du kan tänkas behöva i en smart klocka. Inte nog med det, Versa är dessutom den första klockan där fokuset ligger på mätning av vad Fitbit kallar "kvinnohälsa", det vill säga menscykeln.

Klockan är välbyggd och känns precis lika exklusiv som de dyrare konkurrenterna. Den är vattentät upp till 50 meter vilket innebär att den kan användas för dig som simmar för att hålla koll på träningen. Den är utrustad med lcd-pekskärm på 24 gånger 24 millimeter, samt tre fysiska knappar.

Versa är slimmad och i våra ögon bland de snyggare smartklockorna på marknaden.

Trots sitt slimmade yttre har Fitbit ändå fått plats med ett stort batteri med en batteritid på fyra dagar enligt tillverkaren själv. När vi testar klockan kan vi inte annat än instämma, även när vi använder den aktivt och håller den konstant parkopplad med mobilen.

Versas gränssnitt är användarvänligt och intuitivt. Du kommer åt vissa genvägar genom att svepa upp, ner och till vänster från urtavlan, eller genom att använda de fysiska knapparna. Resterande funktioner kommer du åt genom att svepa till höger, då du kan läddra bland samtliga nedladdade appar.

Omotiverat fokus på ”kvinnohälsa”

Fitbits huvudfokus när de släpper produkter har alltid varit hälsa och träning, så låt oss börja med att gå igenom Versas funktioner när det kommer till mätning av aktivitet. Versa är utrustad med gyrometer, accelerometer och pulsmätare för att få stenkoll på hur, när och var du rör dig. Via Fitbit-appen kan du starta en så kallad sömnlogg, det vill säga att Versa mäter din sömns olika faser under natten baserat på puls och rörelse. All den här datan är förstås intressant för statistiknörden, och Fitbit verkar få sin data rätt de flesta gångerna.

Inte nog med det, Versas app har dessutom ett par funktioner som inte finns hos andra smartklockor. Förutom möjlighet att logga kost och vattenintag med hjälp av en matlogg som känns igen från appar som till exempel Lifesum finns här även en funktion för att hålla koll på "kvinnohälsa". När vi hör det här blir vi genast intresserade och nyfikna, men funktionen visade sig bestå av en kalender där användaren får skriva in hur hennes cykel ser ut, så att klockan sedan ska kunna räkna ut hur den förmodligen kommer se ut nästkommande månad.

Fitbits app bjuder massor med intressant data trots att mensfunktionen gör oss besviken.

Att lägga stor tyngd på ”kvinnohälsa” som försäljningsargument för att välja Versa känns därför lite märkligt eftersom den här applikationen inte använder hårdvaran utan enbart är en funktion i den tillhörande appen som dessutom redan funnits länge.



Koll på det mesta i hälsoväg

Versa mäter automatiskt av sju olika träningsformer, bland annat vandring, löpning och simning. För dig som arbetar på kontor saknas mätning av hur många minuter och hur ofta du står upp under dagen, någonting som flera av konkurrenterna mäter. Detta beror förmodligen på klockans avsaknad av barometer, som används för att mäta höjdskillnad.

Du kan manuellt mäta 20 olika träningsformer med Versa genom att starta ett träningspass på klockan. Det här gör du enkelt genom att klicka på den övre, högra knappen och välja ett träningspass. Förutom de vanliga träningsformerna, såsom löpning, cykling och vandring, finns här även möjlighet att lägga till golf-rundor, yoga-pass, kampsport och tennis.

Så här ser det ut när du ska starta ett nytt träningspass i klockan.

Observera att flera av de här mätningarna i slutändan visar samma data och att informationen som visas efter ett pass med andra ord blir densamma: Förbrukade kalorier, längd på träningspasset, antal steg, max- och medelpuls, och så vidare. Du kan alltså lika gärna välja att starta ett vanligt ”Workout”-pass istället för till exempel tennis, golf eller yoga. Att ställa in vilken typ av aktivitet du utför är egentligen enbart till för att göra det lättare för användarna att kategorisera mellan de olika träningspassen.