Debatten om den så kallade elfordonspremien har nästa uteslutande handlat om elcyklar och alla dess fördelar. Huruvida staten ska gå in och styra försäljningen med skattepengar kan givetvis diskuteras men det är något vi med varm hand överlämnar till beslutsfattarna. För dig som är spekulant är det däremot ett trevligt bidrag och med andra ord läge att reka marknaden för att hitta en modell som passar just dig..

Läs mer: Så fungerar elfordonspremien

Regeringen har som bekant avsatt 350 miljoner per år mellan 2018-2020 till elfordonspremien i syfte att förbättra förutsättningarna för pendling och transport på ett mer miljövänligt sätt. Hur länge dessa pengar kommer räcka är svårt att säga men med tanke på hur många fler elfordon vi nu ser ute på vägarna kan det vara läge att slå till så snart som möjligt.

Premien gäller även elmopeder

Men nu är det ju inte enbart elcyklar som omfattas av premien, utan även eldrivna mopeder, motorcyklar samt vissa fordon för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning. När det gäller elcyklar får motorns kontinuerliga märkeffekt vara högst 250 watt och får endast förstärka kraften från tramporna, inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

För elmopeder, som är konstruerade för hastigheter på högst 45 kilometer i timmen, gäller lite andra regler. Två hjul samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, alternativt tre hjul och en vikt i körklart skick av högst 270 kilo och en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt. Om elmopeden har fyra hjul gäller en vikt i körklart skick på högst 425 kilo samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, alternativt om den har ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram gäller en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt.

Elcyklarna har nästan uteslutande fått all uppmärksamhet i den politiska debatten och media. Lite märkligt då elmopeder är minst lika intressanta och ett perfekt pendlingsfordon. Utöver fördelarna med elcyklar slipper du trampa, hastigheten är högre och jämfört med en traditionell moped är argumenten ännu starkare då de är billigare i drift, miljövänligare och kräver mindre underhåll. Du slipper åka till macken och tanka och gången är så gott som ljudlös.

Prismässigt är de inte dyrare än vare sig elcyklar eller vanliga eu-mopeder, framför allt inte nu med möjlighet till elfordonspremien som ger tillbaka 25 procent av priset upp till maxbeloppet 10 000 kronor.

Utbudet av modeller börjar bli gediget och nya elmopeder lanseras kontinuerligt. De skiljer sig inte markant från varandra i storlek, men det finns en hel del annat att tänka på innan du väljer modell. Finns det nog med lastutrymme eller går det att beställa exempelvis en passande topbox? Är sittpositionen bra nog för längre turer och räckvidden, hur är det med den? Vissa modeller med ett lägre inköpspris är ofta utrustade med blybatterier och dessa har en betydligt kortare livslängd gentemot de modernare (och mer stöldbegärliga) litium jon-batterierna. Bor du i lägenhet kan det även vara bra om batteriet kan tas med separat och laddas.

Läs även: Bästa elcykel – stort test

Motorstyrkan är också en parameter, och skillnaden mellan en lite svagare motor och en starkare märks framför allt vid acceleration, i uppförsbackar samt om du har en passagerare där bak (eller om du själv väger en aning för mycket). En hel del att tänka på alltså innan du bestämmer dig.

Vi tog in sju olika modeller och samtliga kördes under minst en veckas tid på olika underlag. Testet kommer att uppdateras löpande allt eftersom vi får in nya modeller att köra. Och vi lovar, det lanseras nyheter i en rasande fart just nu!