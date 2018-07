Efter Airbus och Uber är det nu dags för Rolls-Royce att presentera sina planer för flygande taxi, något som sker i samband med den pågående flygmässan i den brittiska staden Farnborough.

Det som det handlar om är evtol (Electric Vertical Take Off and Landing), alltså ett elektriskt fordon som startar och landar vertikalt i likhet med en helikopter. Vingarna kan roteras 90 grader, så väl i luften påminner det mer om ett flygplan.

Konceptmodellen har en maxhastighet på 400 kilometer per timme och räckvidden är 80 mil. Fordonet har plats för fyra eller fem passagerare, så med tiden kan det bli ett alternativ till vanlig taxi för de välbeställda.

Om allt går enligt planerna kan den flygande taxin börja serietillverkas om några år, men först krävs det att Rolls-Royce hittar lämpliga samarbetspartners.