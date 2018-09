Testad produkt: Sony Xperia XZ3

Pris: Från 7 990 kronor hos Prisjakt.

Det har gått tungt för Sonys mobiler på senare tid. Dels försäljningsmässigt, där deras designval och fokus inte har fallit de stora massorna i smaken, dels också bokstavligen talat, med flaggskepp som varit alltför bastanta i formen jämfört med läckert slimmade konkurrenter.

I år har de dock tagit tag i designdelen, och vårens Xperia XZ2 och XZ2 Compact visade att de var på rätt väg. Extrembulkiga Xperia X2 Premium som kom till Sverige alldeles nyss ska mer ses som en nischad parentes, en phablet som inte tillhör det ”normala” smartphoneutbudet.

Xperia XZ3 är snyggaste Sony-luren på länge. Och även en av de mest bekväma, förutom då lilla XZ2 Compact.

Elegant, böjt och blankt

Ansiktslyftet fullbordas nu av Xperia XZ3. Den har fått en design mer i stil med konkurrenterna 2018, och tankarna går främst till Samsung Galaxy Note 9, med blank välvd glasbaksida som övergår i en lika blankpolerad metallram och vidare till en upphöjd glasframsida. Den har också lätt böjda långsidor som gör att skärmkanterna på sidorna upplevs som extra tunna.

Sony kör utan flärp, så vi får en enkel sex tums skärm med 18:9-bild. Den har en halvcentimeters panel högst upp för högtalare och selfiekamera, vilket gör telefonen lite avlångare. Men det som avgör för komforten är ju greppet tvärs över, och Xperia XZ3 ligger mycket fint i handen och känns inte för stor, trots att den är en centimeter tjock och väger relativt mycket.

Sonys märkliga val av placering av fingeravtrycksläsaren är samma som i Xperia XZ2 och XZ2 Premium, för långt ner mitt på baksidan. Vi får konstant sträcka oss efter den, även när vi håller luren som Sony rekommenderar för att det ska bli ”rätt”. Nåja, kvaliteten i den och även i knappar är i alla fall hög, och dessutom har Sony som så ofta den behändiga separata kameraknappen på sidan. Luren är vattentät med IP68-klassning, vilket givetvis alltid är ett plus.

Sidosensorn är helt enkelt en del av pekskärmen. Eftersom skärmkanten är böjd blir den möjlig att komma åt med pet på kanten. I alla fall i teorin, vi hade lite problem med att få till rätt pet-teknik för den.

I skärmkanten sitter en ny funktion kallad sidosensor. Genom att peta på sidan kan vi få fram en extra snabbmeny med valfria genvägar och sveper vi ner på sidan så stängs den. Det kräver lite övning för att få in rätta tekniken för det. Men då det inte är någon direkt nödvändig funktion kan den också stängas av.

Oled och extra ljusstyrka

En av de stora nyheterna är just skärmen. Nu har Sony äntligen tagit steget till oled, och levererar klockren kontrast, hög maximal ljusstyrka, hdr-stöd och fin lyster i färgerna. Ljusstyrkan är dessutom extra hög vid behov om den står i automatiskt läge.

Upplösningen är på 1440p, perfekt för skärpan i detta format. Sony har tidigare hållit sig till 1080p eller löjligt högupplösta 4k i enstaka extra stora lurar. En orsak har sagts vara att det ändå inte finns något media med 1440p-upplösning.

Just Sony är lite extra bra på video med samma bildförbättringsteknik som i deras tv-apparater. Den är ett lyft både för lägre upplöst video och för färgdynamik. I vissa situationer stör vi oss lite på de böjda skärmkanterna. Det blir skiftningar i kontrasten där, vilket är extra tydligt när skärmen vill visa ljusa ytor ända ut i kanterna.

Inget hörlursuttag, utan det blir till att plugga in adapter.

Bra ljud och extra surr

Telefonen har stereohögtalare med bra klang och detaljåtergivning. Det som saknas jämfört med en del konkurrenter är extra tryck i basen, och på full volym blir både diskant och mellanregister lite vassa i tonen. Xperia XZ3 har inget hörlursuttag, men vi får med en adapter från usb c. Som vanligt får vi inte med några hörlurar i lådan. Pluggar vi in våra egna låter det dock utmärkt, både via sladd tack vare high res audio-stöd och bra förstärkare, och via bluetooth med atpx- och ldac-stöd.

Ett sätt att få extra baskänsla är att slå på Sonys unika vibrationsmotor. Den kan dunka på i takt med basljudet, samt används för varierad taktil feedback och vibrationssignaler. För musik blir upplevelsen lite halvdan, något vi noterade redan med Xperia XZ2 i våras, eftersom den inte kan matcha bastonernas frekvens. Däremot ger det en skön extra stuns till ljudeffekter i filmer och spel.

I prestandaväg är det inga överraskningar. Här sitter givetvis Snapdragon 845 och ger oss solitt med datorkraft för allt vi kan tänka oss vilja göra. Sony tar det dock lugnt med både ramminne och lagring. 4 GB ram och 64 GB flashlagring får anses vara minimikravet på ett flaggskepp just nu, och det är vad vi får. Du kan givetvis stoppa in extraminne på sd-kortplats, eller så kan du använda samma plats för ett extra sim-kort.

Oled-skärm, nytt Android (mer om det nedan) och ett lite större batteri på 3 300 mAh oss ett klart lyft i batteritid jämfört med tidigare Xperia-flaggskepp. Energislukande skärm har varit ett problem för Sony i flera år, och vid mätningar som fokuserar på det, framförallt uppspelning av video, får vi många extratimmar. I alla fall om vi går in och stänger av Xreality-bildförbättringen. Den drar en hel del datorkraft och därmed energi. För det mesta ser film grymt bra ut även utan det.