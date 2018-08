Årets lanseringsfest för Android-telefoner är inte slut förrän Google säger att så är fallet. Likt de två senaste åren väntas företaget nämligen lansera sin Android Pie-försedda Pixel 3 under hösten. Frågan är om Pixel 3 över huvud taget når Sverige, men trots denna ovetskap känner vi att det är läge att sammanfatta hur rykteslandet ligger inför lanseringen.

En annons som läckt ut i förtid skvallrar om att Googles nästa telefon lanseras 4 oktober – alltså om drygt två månader. Det var Youtubaren This Is Tech Today som först rapporterade om läckan. Tidigare år har vi fått se såväl Pixel som Pixel 2 lanseras denna dag, så informationen känns ganska trovärdig.

Googles egna telefoner har inte hört till de mest väldesignade där ute. Pixel 2 gjorde ett bättre jobb än originalet med att fylla ut omotiverat tomma ytor, men bjöd ändå på ganska feta skärmkanter över hela brädet – särskilt hos den mindre modellen. Den som hoppas på en dramatisk förändring kring designen kan mycket väl bli besviken.

This is Google #Pixel3 and #Pixel3XL pic.twitter.com/jd2nBiRb27