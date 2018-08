Priserna på flashminne är en av orsakerna att moderna datorer och prylar är högre än tidigare, och att lagringsutrymmet på en vanlig bärbar ofta är mindre än du fick för några år sedan. Men prestandafördelarna är så stora att få skulle välja en gammaldags magnetisk hårddisk.

Samsung kommer snart börja sälja billigare ssd:er, tack vare en ny teknik som packar in fyra bitar per cell istället för 1, 2 eller 3 som har använts hittills. Och det utan att sänka hastigheten, skriver företaget i ett pressmeddelande. Med 3-bitarskretsar kan varje chip ha 64 gigabit, vilket innebär att en ssd på 512 gigabyte består av 64 chip. Den nya tekniken ger istället 1 terabit per chip, vilket innebär att en ssd som är lika stor fysiskt skulle landa på 8 terabyte.

De nya diskarna ska släppas i kapaciteterna 1, 2 och 4 terabyte och har läs- och skrivhastigheter på 540 respektive 520 megabyte per sekund. Inga monsterhastigheter som med nvme-kretsar (Apples senaste Macbook Pro har till exempel 3,2 respektive 2,2 gigabyte per sekund), men i linje med andra vanliga ssd:er.