Galaxy Note 9 må ha stulit det mesta av uppmärksamheten under Samsungs Unpacked-event i New York. Men telefonen var inte det enda som avslöjades. Samsung passade även på att visa upp Galaxy Watch, en smartklocka som kan fås med 4g/e-sim-funktionalitet och en radda nya hälsofunktioner. I Sverige är det just den som kommer att säljas, modellen med bara bluetootg kommer inte tas in.

Enligt Samsung ska Galaxy Watch ta det bästa från företagets tidigare klockor. Kanske inte en dum idé med tanke på att vi blev rätt förtjusta i såväl Gear S3 som Gear Sport när vi testade dem.

Det rör sig om två modeller på 42 (Midnight Black, Rose Gold) respektive 46 millimeter (Silver). Galaxy Watch har fått förbättrad batteritid jämfört med föregångarna – Samsung hävdar att den större kan nå en användningstid på över 80 timmar. Batteristorleken ligger 472 respektive 270 mAh.

Foto: Mattias Inghe

I skärmväg är klockorna försedda med super amoled-paneler om 1.3 respektive 1.2 tum och en upplösning på 360x360 likt de tidigare Gear-modellerna. Operativsystemet är fortfarande egna Tizen Wearable OS och under huven sitter en dubbelkärnig Exynos-krets om 1.15 GHz, 1.5 GB ram och fortfarande 4 GB internlagring.

Bland de mjukare värdena återfinns nya funktioner kring stresshantering och sömnregistrering. 21 nya typer av träningsformer ska dessutom finnas att registrera med klockan, vilket gör att antalet olika träningspass du kan lägga till lyfter till 39 stycken.

M3 var på plats underlanseringseventet och fick sig ett snabb titt på Galaxy Watch. Vi kan rapportera att de nya klockorna ger ett lite bastantare intryck än föregångaren Gear S3, både den stora modellen på 46 millimeter och de två på 42 millimeter. Kanske beror det just på mer batteri, och i så fall är det absolut värt det.

De är fortfarande mindre och lättare än de flesta konkurrerande klockor med Android Wear. Och Samsung tummar inte på de saker vi gillade bäst med föregångarna, kvaliteten i den smarta roterande ringen runt skärmen, den snygga amoled-urtavlan, och det supersmidiga användargränssnitet i TizenOS.

Om det räcker för att åter väcka intresset för smartklockor återstår att se. Men satsningen på bättre batteritid är definitivt ett steg i rätt riktning.

Säljstart för Galaxy Watch sker "senare i september". För silverklockan på 46 mm får du betala 3 990 kronor, medan det mindre syskonet i svart eller rosa guld kommer att kosta 3 790 kronor.