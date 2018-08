Testad produkt: Panasonic TX-65FZ800E

Pris: Från 34 900 kr hos Prisjakt.

Panasonic har länge varit en jätte i tv-branschen, men kanske främst för finsmakarna. Framför allt gjorde sig tillverkaren ett namn under plasmatiden, där de blev kända för att erbjuda riktigt hög kvalitet. Faktum är dock att Panasonic fortfarande levererar på en närmast egen nivå i oled-segmentet om vi ser till ren bildkvalitet. Vi har tidigare prisat bland annat TX-65EZ950E, och eftersom 2018-modellen TX-65FZ800 har blivit hyllad på de flesta ställen är förväntningarna naturligtvis höga även denna gång.

Välkänd design

Om vi börjar med utseendet känner vi väl igen formspråket, inte bara från Panasonics tidigare modeller utan från i stort sett samtliga oled-tillverkare numera. Vi snackar om minimala skärmkanter och en övre halva som är extremt tunn.

Anslutningarna och komponenterna är som förväntat placerade på nedre halvan, vilket gör att tv:n är tjockare där. Stående vilar 65FZ800 på en rektangulär pjäs, som varken sticker ut åt det negativa eller positiva hållet.

Fjärrkontrollen är densamma som vi sett ett tag nu från Panasonic. Det är en traditionell variant, med de förväntade knapparna – även här varken mer eller mindre. Återhållsamhet är dock ett plus när det kommer till fjärrkontroller, det borde inte minst Sony lära sig. I jämförelse är det betydligt enklare att navigera runt med Panasonics variant.

Helt perfekt är den dock inte. Här finns en knapp för meny och en för options, vilket till en början är aningen förvirrande. Ett par märkliga designval irriterar också, som att back/returns används för att bekräfta efter att vi har angett lösenordet för nätverket.

Enkelt men funktionellt operativsystem

Även operativsystemet känner vi igen sedan tidigare – Panasonics My Home Screen, som i grunden bygger på Firefox OS. I jämförelse med övriga konkurrenter är det extremt enkelt designat, faktiskt direkt tråkigt.

Däremot är det enkelt att navigera runt i, och vi hittar det mesta vi behöver utan att behöva leta alls särskilt länge. Här finns en rad användbara appar installerade från start, däribland SF Anytime, Netflix (direktåtkomst via fjärrkontrollen), Viaplay och Youtube – men också en hel del som vi knappast behöver. Tyvärr rymmer inte appbutiken särskilt mycket, så om du exempelvis vill ha HBO Nordic eller C More behöver du skaffa Apple TV eller Chromecast istället.

Skräddarsy allt

Det kanske allra viktigaste när det kommer till en tv från Panasonic är alla val vi kan göra. Här finns mängder av inställningar om du vill finjustera bilden, och betydligt fler förvalda bildinställningar än vad vi annars brukar hitta hos konkurrenterna.

Via en tillhörande app går det dessutom att kalibrera tv:n hyfsat enkelt – om du skulle tycka det behövs. TX-65FZ800 levererar riktigt bra bild redan från start, även om vi känner att färgerna drar något åt det röda hållet (men det är å andra sidan enkelt justerat).