För första gången på 15 år kommer Blizzard släppa ett spel på en Nintendo-konsol. Det är Diablo 3 som precis som rykten tidigare i år förutspådde kommer till Switch. Lanseringsdatum är ett vagt ”i höst” men Blizzard är kända för att inte släppa spel förrän de är färdiga.

Spelet blir en port av Eternal Collection-versionen, och inkluderar därför både expansionen Reaper of Souls och tillägget Rise of the Necromancer. Funktionsmässigt blir det identiskt med de andra konsolversionerna: Du kan spela med upp till tre medspelare antingen på samma Switch eller över nätverket, och online. Tyvärr kan du inte spela med spelare på andra plattformar.

Men Switch-versionen blir också unik då du kommer kunna börja spela Adventure Mode direkt, utan att behöva spela igenom kampanjen. Dessutom ingår lite Nintendo-specifikt bonusmaterial, bland annat en rustning som får dig att se ut som Ganondorf och en höna som sällskapsdjur.

I en intervju med Eurogamer berättar Pete Stilwell på Blizzard att samarbetet med Nintendo har varit fantastiskt då företagen är ”själsfränder” och han hoppas att det kan bli fler spel i framtiden.