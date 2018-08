20 augusti drar Dota 2-turneringen The International igång, och Valve har nya planer på hur den ska strömmas till esportfans runt om i världen.

The Verge rapporterar att företaget råkade lägga upp en testversion av en ny streamingtjänst på adressen Steam.tv under fredagen. Sajten var ganska barskrapad och hade inget annat än Dota 2-strömmar. Det gick att logga in med ett Steam-konto, men det gav bara tillgång till din vänlista och chatt.

Det är okänt om Valve planerar att konkurrera med Twitch på riktigt med möjligheten att strömma dina egna spel. En talesperson för Valve säger till The Verge att sajten som lades upp är fokuserad på just The International-turneringen.