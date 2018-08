Sonos har länge haft en fristående förstärkare i form av Connect:Amp, men den är inte överdrivet kraftfull och har inte riktigt räckt till alla stora golvhögtalare och annat som många ljudfantaster har samlat på sig genom åren.

Därför lanserar företaget nu en ny stereoförstärkare kallad Sonos Amp som ger 125 watt per kanal till två högtalare. Den har även en subwooferutgång, och ljud in via vanliga rca-kontakter, hdmi med arc så att du kan ansluta en tv, och över nätverket med dubbla ethernetkontakter och wifi.

Sonos Amp kan användas på egen hand som vanlig stereo, för att ge tv:n stereoljud, som tillägg för att driva två surroundhögtalare tillsammans med en Sonos-soundbar, eller i par för att skapa surroundljud med enbart egna högtalare.

Förutom att strömma ljud med till exempel Spotify kan du skicka ljud från Apple-enheter med Airplay 2.

Sonos Amp släpps i februari 2019 och kostar 7 000 kronor.

Här kommer två bilder på enhetens fram- och baksida direkt från IFA i Berlin:

Foto: Andreas Bergsman