Testad produkt: Motorola Moto E5 Plus Dual 32GB

Pris: 1 790 kronor hos Netonnet.

Bra batteritid är en av de saker som användare ständigt brukar framhålla som en av de viktigaste kraven på en mobil. Vi håller fullständigt med. Batteritorsk är oacceptabelt och att behöva ha laddaren med sig får att vara säker på att strömmen räcker från morgon till kväll.

Därför är det positivt med utvecklingen på senare tid med aktivt strömsparande funktioner i processorer och operativsystem, strömsnåla bildskärmar och framförallt mer kapacitet i batterierna. Vi testade nyligen till exempel Moto Z3 Play som levereras med ett extra 2 200 mAh-bateri i påhängbart bakstycke. Det var dock inte så lyckat, utan blev mest en jobbigt tjock och klumpig helhet.

Mest batteri just nu

Det är också flera tillverkare som de senaste åren har gått upp inbyggd batterikapacitet. Steget från 3 000 mAh eller strax under, till cirka 3 500 är vanligt. Ett fåtal flaggskepp har till och med slagit till med 4 000 mAh, och detta med fortsatt bekväm och slimmad form. Moto E5 Plus, en ny budgetmodell från Motorola, har tagit det ett steg längre hela 5 000 mAh-batteri inbyggt. Nästan lika mycket som Moto Z3 Plus totalt alltså, fast helt inbyggt.

Det har vi bara sett tidigare i bastanta mellanklassmobilen Lenovo P2 för ett par år sedan och lite dyrare Asus Zenfone Zoom S förra hösten. Det finns en handfull mer otympliga phablets, till exempel Samsung Galaxy A9 Pro och Xiaomi Mi Max, och även ett par andra budgetlura som inte säljs i Sverige.

Bekväm att greppa trots helblank baksida och rätt så stora mått.

Trots det stora batteriet som bidrar med extra vikt lyckas Motorola hålla en behändig och bekväm form. Den är med sin 18:9-skärm på sex tum smalare än en Galaxy Note 9 oc dessutom lättare.

Stor skärm med viss budgetkänsla

En viktig orsak till det är att den är helt i plast och polymer. Det ser snyggt ut, men då det inte är glas hade vi hellre sett ett matt bakstycke för att slippa svettigt grepp och fula fingeravtryck som har en tendens att samlas där.

Framsidan är dock täckt av Gorilla Glass version 3, med upphöjd 2,5d-effekt runt om. Skärmen under glaset är en ips på sex tum tvärs över, och med 720p-upplösning. Även om vi får jämn färgskala och god maximal ljusstyrka märks det att det är en budgettelefon. Bland annat på grund av den lägre upplösningen, som ger oss en viss pixlighet på nära håll. Det stör i vissa situationer men ser lika bra ut som 1080- och 1440-skärmar i andra.

Men framförallt är det påtagliga skiftningar i kontrast och färg om vi inte tittar på den rakt framifrån. Färgomfånget är inte heller det bästa, så foton och film kan ibland se lite platta ut.

Moto E5 Plus är nio och en halv millimeter tjock, men ingenting sticker ut i onödan.

Nedgraderad för oss Européer?

Telefonens inbyggda högtalare är inte heller så mycket att hurra för. Den använder samma högtalare för media och ringsignaler som för samtal, och den gör ett bra jobb med luren intill örat. Däremot brister den i kvalitet på högre volym, med vasst och spretigt mellanregister och obefintlig bas. Ljudet ut hörlursuttaget är mer genomsnittligt bra. Inget för finsmakare, men dugligt för de flesta.

I en telefon som denna med pris på under 2 000 kronor ska vi dock inte förvänta oss särskilt mycket. Detsamma gäller dess prestanda. Här sitter Snapdragon 425. Det kan vara lite förvirrat om du söker på nätet efter telefonen, då samma lur i USA har Snapdragon 435 istället. Men här är det alltså den enklare varianten som gäller.

Dess fyra processorkärnor ger oss fortfarande dugliga grundprestanda för det mesta i vardagen. Den får dock kämpa på med tyngre webbsidor, dokument och en del appar. Även sådant som svepning mellan sidor på startskärmen ger mindre lagg. 3 GB ramminne är annars bra för prisklassen, och vi får 32 GB inbyggt Flash och plats för upp till 128 GB till på minneskort.

Det är fortfarande gamla mikro-usb-kontakten på de flesta budgettelefoner, även halvvägs in i 2018. Det är lite trist.

Begränsat med funktioner

Snapdragon 425 har den föga imponerande grafikkretsen Adreno 308, så 3d-spel är nästan helt ute ur leken, och många 2d-spel får den också kämpa med. Å andra sidan har den färre pixlar att uppdatera än en mobil med 1080-skärm, så en del enklare tidsslösare kan du fortfarande installera och köra. Det är godkänt för prisklassen, men det finns kraftfullare alternativ.

Funktionsmässigt gör Moto E5 Plus inget oväntat. Wifi är begränsad till 2,4 GHz-bandet, men fungerar där klanderfritt. Mobilmottagningen är inte heller särskilt snabb, men stabil. Den modell som säljs i Sverige har tillägget Dual, och du kan byta ut minneskortsplatsen mot ett extra sim-kort.

Moto-mobiler kör Android utan eget gränssnitt, men med extra funktioner för sådant som rörelsegeststyrning och låsskärmsaviseringar, samt sin egna kamera-app. I Moto G- och Moto E-serien är också LinkedIn och Outlook förinstallerade, och vi uppmanas registrera ett Outlook-konto vid första uppstart. Det känns märkligt i en budgettelefon med så jobbfokuserade tillägg, men de är å andra sidan lätta att ignorera.