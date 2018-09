IFA 2018 är över. Efter en vecka med currywurst, rusande bland 20-talet utställarhangarer och idel, svettig väntan på olika presskonferenser tänkte vi ge oss på att sammanfatta en av årets stora teknikhändelser.

Eller hur är det med den saken egentligen? I år lyste de riktigt maffiga lanseringarna med sin frånvaro i Berlin – tillverkarna släpper i stället nytt innan och efter mässan för att undvika att drunkna i "bruset". Mässan tjänade i stället mest som utställningsplats för prylar vi redan visste om, men inte hunnit titta närmare på. 8k-tv från Samsung, ett Huawei som går i bräschen med 7-nanomillimeterskretsen Kirin 980 och Sonys Xperia XZ3 utgjorde någon slags huvudakter bland lanseringarna.

Ett antal tydliga trender får vi dock alltid med oss från dessa enorma teknikmässor:

Röstassistenter i högtalare...

Högtalare med inbyggda röstassistenter kan mycket väl ha varit IFA-mässans största trend i år. Googles och Amazons lösningar för röststyrning byggs nu in i nästan alla nya enheter – från kombinerade router/högtalarlösningar till mer renodlade hifi-produkter. I den sistnämnda kategorin dominerade Google Assistant, medan Amazon Alexa tog plats i såväl Netgears Orbi Voice som Huaweis AI Cube.

...och i allt annat

Wearables, vitvaror, dammsugare, tv-apparater - det du inte kan styra med rösten från och med nu kommer att hamna på efterkälken. Tillverkarnas iver att tillfredsställa våra vokala drifter vet inga gränser. För oss svenskar blir det lite jobbigt. Varje gång vi frågade när pryl X eller Y kunde tänkas komma till Norden blev svaret alltid detsamma: "När Google Assistant eller Amazon Alexa lär sig svenska."

Googles röstassistent väntas visserligen rullas ut brett (just nu till mobiler, men snart även andra prylar) i Sverige innan årets slut, men med Alexa känns det mer oklart.

Googles dominans

De overallklädda arbetare som representerade Google Assistant fanns precis överallt. Företaget har växlat upp samarbetet med tredjepartstillverkare ännu mer – och Europa ser ut att bli en viktig marknad för jätten som hamnat på efterkälken gentemot Amazon i USA. Kommer man att hinna ikapp och förbi? Det får vi nästan vänta till CES i januari för att få en tydlig indikation på, men kampen börjar bli spännande nu.

Si och så med 8k

Nu börjar Samsung kränga tv-apparater med 8k-upplösning över disk. För närvarande finns det dock förkrossande lite 8k-material att ta del av där ute, och medan Samsungs nya qled-paneler verkar göra ett gott jobb med uppskalning av befintligt innehåll så finns det de som tänker annorlunda. LG, exempelvis, som stod för en märklig icke-lansering av sin första 8k-oled-panel. LG:s nya tv-apparater har varken namn, pris eller datum för säljstart – utan känns mest som att de togs med för att visa att man är med i matchen.

Ett mikro-led-monster på 173 tum fick också plats i bagaget, säkerligen för att bräcka Samsungs The Wall som stal showen på CES i vintras. Samsung kastar sig alltså ut i 8k-världen medan LG väljer att bida sin tid. Vilken strategi som funkar bäst återstår att se.

Skärmkanternas svanesång

Vi har sett trenden forma utvecklingen av smartphones i flera års tid (hallå, flärpen), och nu satsar pc-tillverkarna hårdare än någonsin på att knöla in så mycket skärm i ett så litet chassi som möjligt. Acer, Lenovo, Dell och Asus tar täten och turas om att bräcka varandra i grenen "screen to body-ratio". Vi kikade bland annat in nya Zenbook, som stoltserar med 95 procent på den fronten.

Jakten på skärmyta gör att ingenjörerna får gnugga geniknölarna för att hitta andra placeringar för viktiga komponenter i datorn. När det leder till webbkameror som filmar i grodperspektiv för att eliminera den övre skärmkanten blir vi dock bara ledsna. Bland de mer fantasieggande datorlanseringarna tar Lenovos Yoga Book C930 hem nytänkarpriset när de ersätter ett traditionellt tangentbord med e-bläckskärm.

Wearables känns kul igen

Innan och under IFA-mässan har vi fått se lovande nya smartklockor och aktivitetsarmband från Fitbit, Garmin och Samsung – men även från mindre aktörer som Fossil och Mobvoi. Flera dras fortfarande med problem kring Wear OS, gamla processorer och tveksam batteritid, men vi är ändå glada åt att se nya modeller efter den klocktorka som präglade MWC-mässan i våras. Undertecknad sitter med en sprillans ny Ticwatch Pro på armen, som använder sig av dubbla skärmar för att dra ned på energikonsumtionen (hur konstigt det än må låta), så även det faktum att vi får se innovation på området är glädjande i sig.