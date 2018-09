Ikeas satsning på att smartifiera våra hem tycks inte vara på väg att avta. Nyligen bekräftades det att man hade en så kallad smart plug (numera listad på sajten) på gång för att låta kunderna stänga av och sätta på "osmarta" prylar i Trådfri-gränssnittet. Men redan i början av nästa år ser det ut att hända mer saker på smarta hemmet-fronten för Ikeas del.

En patentansökan hos amerikanska FCC skvallrar nämligen om en kommande fjärrkontroll av den typ som kan användas för att styra smarta rullgardiner. Upptäckten gjordes av teknikjournalisten Dave Zatz, som var snabb med att dela fyndet vidare på Twitter.

Awesome! Ikea's going to release smart blinds. We definitely need downward pricing pressure in this category. pic.twitter.com/Mx010A569J