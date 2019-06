Senaste uppdateringen (2019-06-13):

Ikeas efterlängtade och uppkopplade rullgardiner har dröjt, men nu kan de äntligen vara på väg. Efter att lanseringen först var planerad till februari i år uppges nu på Ikeas svenska hemsida att Kadrilj och Fyrtur kommer i augusti, något som en uppmärksam användare på Reddit först upptäckte.

Det står dock angivet lansering i augusti – ”enligt våra prognoser” – något som skulle kunna tolkas som att det finns risk för ytterligare förseningar.

Enligt Ikea beror förseningen på att man såg en chans att förbättra mjukvaran och ge rullgardinerna fler funktioner, och man valde därför att skjuta på lanseringen.

Tidigare:

Ikea bekräftade under torsdagen att lanseringen av företagets hajpade och prismässigt överkomliga automatiska rullgardiner skjuts upp på mer eller mindre obestämd framtid. Det skriver The Verge. Lanseringen var tänkt att ske den första april i USA, men nu skjuts den alltså upp och Ikea har tyvärr inte meddelat något nytt datum att sikta på. Vad det betyder för en svensk lansering framgår inte.

Orsaken är att Ikea ”hittade en möjlighet att förbättra mjukvaran” och därför behöver mer tid. Det är inte bara dåliga nyheter. Enligt Ikea själva betyder det att gardinerna redan från början kommer skeppas med de smarta funktioner och koppling till Trådfri som tidigare utlovats, men som då skulle komma först i ett senare skede.

Tidigare uppgifter har pekat mot att Fyrtur och Kadrilj, som gardinerna heter, skulle lanseras i slutet av februari eller början på mars, men så ser det alltså inte ut att bli.

Ikea lät i senast i januari meddela att man inte har någon information om när säljstarten i Sverige blir, men att de kommer till de flesta marknader under 2019.

Tidigare:

Februari vecka fem eller möjligen vecka nio, i början av mars – då kan Ikeas hajpade, automatiska rullgardiner börja säljas. Detta enligt uppgifter från svenska Teknikveckan, som rapporterar att rullgardinerna är registrerade som en nyhet i Ikeas interna system för februari nästa år, men med säljstart satt till första veckan i mars. Närmare bestämt tredje mars 2019.

Även priserna för Fyrtur börjar klarna, alltså mörkläggningsvariantena av gardinerna. Om dessa priser stämmer hamnar de mellan 100 till 200 kronor över Kadrilj.

Så blir priserna:

Se nedan för priser på Kadrilj.

Tidigare:

Ikea fortsätter på sin väg av att ”smartifiera” allt fler prylar i sin Trådfri-serie. Tidigare bekräftades att företaget kommer släppa en serie av smarta, elektriska rullgardiner med namn som uppges bli Fyrtur och Kadrilj. Efter att vi tidigare fått se priser i euro dyka upp i en butik i Holland har de nu dykt upp också i Sverige.

Produkterna (här med namnet Kadrilj) har nämligen dykt upp i Ikeas svenska datorsystem med svenska priser på Ikea-butik i Malmö, skriver 99. Priserna börjar på 899 kronor för den minsta gardinen med bredden 60 centimeter, och upp till 1 295 kronor för bredden 140 centimeter.

Så blir priserna:

Tidigare:

Vi har tidigare skrivit om att Ikea satsning på fler smarta hemmet-produkter i Trådfri-serien i februari 2019 ska komma att utökas med smarta rullgardiner.

Som tidigare rapporterat lär namnet på serien med gardinerna bli Kadrilj och Fyrtur. Nu rapporterar svenska Teknikveckan.com att Kadrilj är vanliga rullgardiner, med Fyrtur är en mörkläggningsgardin.

Enligt uppgifterna börjar priset på 99,95 euro för Kadrilj, och 139 euro för Fyrtur. Rakt översatt till svenska kronor betyder det strax över 1 000 kronor och strax över 1 400 kronor. Det lär alltså bli tal om konkurrenskraftiga priser när Ikea lanserar sina första automatiska rullgardiner.

Tidigare:

Ikeas satsning på att smartifiera våra hem tycks inte vara på väg att avta. Nyligen bekräftades det att man hade en så kallad smart plug (numera listad på sajten) på gång för att låta kunderna stänga av och sätta på "osmarta" prylar i Trådfri-gränssnittet. Men redan i början av nästa år ser det ut att hända mer saker på smarta hemmet-fronten för Ikeas del.

En ansökan hos den amerikanska radiomyndigheten FCC skvallrar nämligen om en kommande fjärrkontroll av den typ som kan användas för att styra smarta rullgardiner. Upptäckten gjordes av teknikjournalisten Dave Zatz, som var snabb med att dela fyndet vidare på Twitter.

Awesome! Ikea's going to release smart blinds. We definitely need downward pricing pressure in this category. pic.twitter.com/Mx010A569J