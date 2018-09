Många smartklockor beskylls för att ha kass batteritid. Och det med all rätt – vissa modeller måste placeras på laddstationen efter bara ett och ett halvt dygn i drift. Åldrande processorer har givetvis ett finger med i spelet, och särskilt enheter som kör Googles Wear OS har beskyllts för att vara sega och batterislukande. Tillverkaren Qualcomms Snapdragon Wear 2100-chip, som sitter i en mängd av dessa klockor, har hängt med i över två år nu. Att hävda att nästa generation är efterlängtad vore således en underdrift.

Och det är här nya Snapdragon Wear 3100 kommer in i bilden. Chippet avtäcktes av Qualcomm i går kväll och sätter batteritiden i fokus. Skärmar av typen "always on" ska gynnas särskilt av den nya, mer energisnåla kretsen. Qualcomm säger sig sitta på underlag som visar att kunderna använder sin smartklocka aktivt mellan 5-10 procent om dagen, och en ny sekundär processor har tagits fram för att avlasta huvudprocessorn som i stället får koncentrera sig på tyngre uppgifter.

"Vi gick tillbaka till ritbordet med Snapdragon Wear 3100", skriver Qualcomm i pressreleasen och uppger att den sekundära processorn ska sluka 20 gånger mindre energi än huvudprocessorn i Wear 2100 (vilken för övrigt är samma som i Wear 3100). Med den nya kretsen väntas batterivinster på 4-12 timmar tack vare mer energieffektiv hantering av funktioner som gps, sensorer och mp3-uppspelning.

Snapdragon Wear 3100 ser ut att bli en lovande lansering för Wear OS-klockorna. De första enheterna som bygger in den nya kretsen är signerade Fossil, Louis Vuitton och Montblanc och släpps under fjärde kvartalet 2018.