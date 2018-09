Nej, inte heller NHL 19 gick över till Frostbite – svenska Dice spelmotor som bland annat skänkt nytt grafiskt djup till Fifa-serien de två senaste åren. Det gör att det nya spelet i NHL-serien inte skiljer sig väsentligt från föregångaren när det kommer till utseendet. När besvikelsen över detta faktum (som varit känt sedan i somras) sjunkit in är det ändå med entusiasm vi meckar in tandskyddet och tar oss an 2019 års upplaga.

För en gångs skull har man inte tagit bort några spellägen. I NHL 19 förses vi i stället med ännu fler, tänkta att locka en bredare publik än de inbitna NHL-nördarna. De nya lägena, som vi ska återkomma till senare, romantiserar utomhusrinkar, täckjackor och hockeyglädje på ett extremt nordamerikanskt vis. Har du sett någon säsong av HBO:s utmärkta tv-serie Road to the Winter Classic vet du vad vi menar här.

EA Vancouver har slängt på något man kallar Real Player Motion-teknologi, som ska ge smidigare, mer verklighetstrogna åkningar och tacklingar än tidigare – det blir till exempel skillnad på rörelsemönstren mellan spelarna baserat på deras riktiga, fysiska attribut, och utmattning påverkar förmågan att göra smidiga svängar.

Fin åkning – men försök inte poke-checka

Det här låter utomordentligt i teorin – men hur funkar det i praktiken? För ett par veckor sedan var vi uppe hos EA och provade på ett par snabba matcher och märkte inte mycket alls. När vi fått hem spelet och vet vad vi ska titta efter blir det desto tydligare. Särskilt tacklingarna har fått en tillfredsställande tyngd bakom sig och hela förloppet känns mer realistiskt utfört än tidigare. Skridskoåkandet har vässats ytterligare, liksom möjligheten att få igenom riktiga precisionspassningar. Vi kan nog påstå att du aldrig haft lika bra kontroll över dina spelare som i NHL 19. Spelet känns rappt och väldigt responsivt.

En annan aspekt – kanske den viktigaste av alla – är den förbättrade puckhanteringen. I de senaste NHL-spelen har dina underhuggare varit nästan helt inkompetenta när det kommer till att plocka upp och få med sig lösa puckar. Vi snackar spelförstörelse i sin renaste form, med potential att avgöra matcher. I NHL 19 märker vi av problemet i mycket mindre utsträckning, och spelarna känns överlag som att de har bättre koll på pucken även om det också avgörs av spelarens individuella skicklighet.

Ändringarna kring puckhanteringen medför dock NHL 19:s största irritationsmoment: Det är sjukt svårt att poke-checka utan att få sätta sig i utvisningsbåset. Under våra första matcher regnar det in 2-minutare – ofta utan att spelaren vi försöker ta pucken av ens påverkats av rörelsen. Den ofantliga mängden tripping-utvisningar har kritiserats hårt under spelets betafas och lever tyvärr kvar i den skarpa lanseringen.

Poke-checking fungerade nog lite för bra i tidigare NHL-spel och de hårdare reglerna kan också vara en vanesak. Trots allt skänker det mer nyans till matcherna när du inte längre kan missbruka en enda knapp för att erövra pucken – men vi känner ändå att EA tagit det lite för långt här.

World of Ch...vadå?

De nya spellägena hittas i undermenyn World of Chel. Namnet är en ordlek – försök säga "NHL" snabbt med amerikanskt uttal och betona sista stavelsen i förkortningen. Här spelar du korta bataljer, företrädelsevis på de nya utomhusrinkarna, med din egenskapade karaktär som kan kläs i en bisarr mängd olika utstyrslar. Hockeytrunkar fulla med föremål låses upp genom framsteg i offline-läget Pro AM, splitter nya NHL Ones – ett arkadläge där du spelar mot två andra över nätet och tävlar om vem som gör flest mål.

Här återfinns numera även EA Sports Hockey League, EASHL, som låter dig spela tre mot tre eller sex mot sex spelare. Här gömmer sig också Threes som introducerades i NHL 18. Framstegen du gör i World of Chel är synkroniserade, och nivåer, egenskaper och föremål kan nu tjänas in på fler sätt än någonsin. Det är bra. Däremot gäspar vi åt Pro AM, där du spelar offline mot all star-lag som leds av en framstående (aktiv eller inaktiv) hockeystjärna. Utmaningar med namn som "Lattja med Luongo", "Bränn Burns" och... wait for it..."Jiddra bort Yandle" låter kul på pappret, men är extremt enformiga i praktiken. Som helhet ger dock World of Chel-upplägget spelaren ännu fler sätt att ta sig an NHL 19 på, och flexibilitet i det avseendet går absolut inte att klaga på.

Med tanke på vilken succé EA har skapat med det storypräglade enspelarläget Resan i Fifa-serien de två senaste åren känns det oerhört märkligt att satsa på nya, enformiga arkadlägen för hockeyspelet. Fansen skriker efter mer djup – och att slänga in lite uterinkar och olika mössfärger för att "komma närmare hockeyglädjen" känns enligt oss som helt fel val. Ska man flirta med de fantastiska utvecklingsresor många NHL-stjärnor går igenom, varför inte bara ge oss en matig enspelarkampanj? Be A Pro-läget har inte fått kärlek på länge nu, och det är så förbaskat synd.

Omdöme: Mycket vill ha mer

För hockeytokar som suktat efter den nya upplagan av NHL är ett köp av spelet givet. Det är inte direkt så att vi har några seriösa konkurrenter att överväga. I NHL 19 har mycket dessutom förändrats till det bättre. Spelet på rinken är bättre än på länge. Små godbitar har lagts till, som ett mer utförligt scoutingsystem i franchiseläget och möjligheten att spela med en hel uppsjö legendarspelare i sina olika lag. Vi fick exempelvis in Luc Robitaille och Markus Näslund på lån i förstakedjan i vårt HUT-lag, vilket är roligare än det kanske låter. De nya spellägena imponerar inte enormt, i alla fall inte inledningsvis, men den som tycker mer om xp-jagande arkadhockey än vi kommer säkert att uppskatta dem.

NHL 19 vinner mycket mark såväl online som i kompisens tv-soffa. Men saknaden efter Frostbite börjar bli påtaglig – spelet känns inte nytt och fräscht för den som bara tar sig en snabbtitt. För ensamspelaren börjar bristen på djupa, storydrivna inslag att kännas frustrerande. Och menyerna är fortfarande sega.

Fakta NHL 19

Utgivare: EA Sports

Genre: Sport

Format: Playstation 4, Xbox One

Testat format: Playstation 4

Lansering: 14 september

Pris: Från 599 kronor till Xbox och PS4 hos Prisjakt.

Fler spellägen än någonsin.

Bättre fysik och kontroller.

Kul med utomhusrinkar.

För lite djup för ensamspelaren.

Fortfarande ingen Frostbite.

Utvisningsbonanza för poke-checks.