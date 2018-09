För bara någon vecka sedan var vi med när Mercedes EQC presenterades på Värmdö, strax utanför Stockholm, och nu svarade alltså Audi med den elektriska suven e-tron på ett event i San Fransisco under gårdagskvällen. Det händer med andra ord grejer i premiumsegmentet, och vi ser nu allt fler utmanare till framför allt Tesla. Lite längre fram kommer även BMW ge sig i getingboet med sin iX3.

E-tron hamnar storleksmässigt med sina 490 centimeter någonstans mitt emellan Mercedes EQC och Tesla Model X. Bagageutrymmet rymmer 600 liter (jämfört med Audi Q7 som rymmer 650 liter).

Två elmotorer på 402 hästkrafter tillsammans

E-tron har två elmotorer på var sin axel, men är i grunden bakhjulsdriven. Framaxeln driver endast vid kraftigare accelerationer eller om underlaget så kräver. Elmotorerna levererar tillsammans 402 hästkrafter och 660 newtonmeter, och 0–100 ska avverkas på 5,7 sekunder.

Batteripaketet kan lagra upp till 95 kWh och enligt Audi ligger räckvidden per laddning på över 40 mil enligt WLTP-körcykeln. Med 150 kilowatts DC-laddning ska 80 procent av batteriets totala kapacitet kunna uppnås på 30 minuter. I hemmet kan bilen även laddas vid laddbox via 230 volts hushållsuttag eller ett 400 volts trefasuttag (11kW) och som tillval finns laddare för upp till 22 kW.

Audi lovar smidigare laddning

Under körning kan du med hjälp av paddlar på ratten ställa in återvinningen i tre steg. I maxläget ska du inte ens behöva använda bromsarna, då bilens dator helt enkelt beräknar hur mycket hydraulisk bromskraft som behövs förutom den via energiåtervinningen. Effektivast körning lär bli via farthållaren i kombination med det uppkopplade navigationssystemet, som förutser körningen i förväg med allt vad det innebär i form av trafik, väglag och så vidare.

Audis e-tron Charging Service, som ska göra laddningen smidigare, är en laddtjänst som ska innefatta fler 72 000 laddningsstationer utplacerade i Europa. Som ägare av en e-tron behöver du ett speciellt kort (e-tron Charging Service Card) för att kunna ladda på dessa ställen och det ska gå att betala med en smartphone eller genom en månadsfaktura.

Den första presskörningen är planerad till i mitten av oktober och de första leveranserna av e-tron till kund sker i slutet av 2018. Priset startar vid 885 000 kronor.