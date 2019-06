Det händer en hel del på elbilsfronten nu och om du är ute efter en lite större suv utan förbränningsmotor är det här Audis alternativ som konkurrerar med Mercedes EQC, Jaguar I-Pace och Tesla Model X. E-tron påminner en hel del om Audis Q-serie utseendemässigt. Vi gillar verkligen formerna med den feta grillen och de snyggt designade strålkastarna. Andra läckra detaljer är den motoriserade laddningsluckan och de svarta listerna som framhäver off-road-looken.

Interiören är påkostad och lyxig.

Touch med haptisk feedback

Även invändigt känns bilen riktigt påkostad och detaljer som belysning i bältesfästena och usb-kontakterna i baksätet är både snyggt och praktiskt. I mittkonsollen sitter två separata touchskärmar. Själva mmi:t styrs huvudsakligen från den övre skärmen som är skarp och fin, och gränssnittet är tydligt och lättanvänt.

På den undre skärmen styr du klimatanläggningen, men du kan även lägga in genvägar här, till exempelvis radiostationer eller andra ljudkällor, vilket är praktiskt. Det räcker dock inte med lätt touch för att ändra något på skärmen. Här behöver du trycka till lite tydligare vilket också ger haptisk feedback. Att svepa mellan skärmar eller hålla in och dra i till exempel temperaturreglage görs däremot med lätt tryck på båda skärmarna, och det tar en stund att vänja sig vid det här upplägget.

Här finns också ett handledsstöd som ser ut lite som ett throttle-reglage till en flygsimulator, där du vid högra delen växlar mellan Drive, Reverse och parkeringsläge. Lite udda, men det fungerar bra. Materialvalet i bilen andas toppkvalitet rakt igenom och panoramaglastaket i testbilen ger oss härligt extra ljus och rymd när vi kör.

Audi Connect är en riktigt smidig app där du kan hålla koll på din bil i din smartphone.

Komfort i toppklass

Motorn är kraftfull, om än inte i närheten av Tesla-prestanda, och du kan välja mellan olika körlägen beroende på om du vill maximera räckvidden, prestandan eller hur bekvämt bilen ska hantera ojämnheter i vägen. Bilen har adaptiv luftfjädring och beroende på vilket läge du väljer sänks eller höjs bilen. Vi fastnade för komfortläget och E-tron är överlag en extremt bekväm bil att köra och åka i.

Stolarna är supersköna, med elektroniskt förlängbart lårstöd. Kupén är mycket välisolerad och bilen tar upp stötar fenomenalt bra. E-tron reagerar blixtsnabbt på gaspådrag och bilen bjuder på fin väghållning och lagom lätt styrning. Det känns hela tiden som att vi har kontroll på den helt enkelt, trots att det är en stor bil.

När det gäller förarhjälpmedel har Audi stoppat in det mesta i E-tron. Här finns en riktigt mjuk och fin adaptiv farthållare, och lane assist som styr oss in mot mitten när vi närmar oss en filmarkeringslinje i vägen. Den här funktionen fungerar dock inte riktigt lika bra som i t ex Volvos nyare modeller – den verkar helt enkelt ha lite svårare att läsa linjer i vägen om de inte är tydliga. Styrhjälpen är å andra sidan aldrig för aggressiv.

Runt om bilen finns sensorer och kameror, och dessa håller hög kvalitet. Att parkera E-tron är därför en barnlek, trots att det är lite svårt att se var bilen slutar framtill. Om en annan bil, eller något annat hinder, närmar sig i sidled när du backar ut från en parkering, varnar systemet snabbt.

Bilen har uppkoppling och med den tillhörande appen My Audi kan du enkelt på distans låsa/låsa upp bilen, kontrollera laddstatus och räckvid och mycket mer. Denna fungerar smidigt, även om det var en ganska omständig process att installera den och få tillgång till bilen, men detta behöver du å andra sidan bara göra en gång.

Den digitala backspegeln är riktigt cool och konceptet har sina fördelar. Men det tar en stund att vänja sig vid den.

Udda backspeglar

Testbilen är utrustad med Audis nya sidokameror som ersätter backspeglarna. Istället sitter små skarpa skärmar på dörrarna, en lösning som tar lite tid att vänja sig vid. De första dagarna blir det förvirrande. Blicken söker instinktivt speglarna som inte sitter där de brukar, och om du gillar att vila vänster armbåge högt, eller köra med tio-i-två-fattning, ja då skymmer armen den lilla skärmen.

Fördelen med den här lösningen är bättre sikt ut och mindre luftmotstånd. Och att även passageraren fram ser exakt samma bil som du i höger "spegel". Men vi tycker att nackdelarna överväger, framför allt av säkerhetsskäl.

När vi kör i mörker blir bilden svartvit, och även om skärmarna är skarpa tappar vi lite när det gäller sikt. Dessutom fick vi vid flera tillfällen upp varningar om att det var något fel på vänster skärm, och vid ett tillfälle sänktes ljusstyrkan till omkring 10 procent medan vi körde. Vad gör du som förare när det händer? Bilen får ju inte köras utan sidobackspegel...

Räckvidden begränsar

Bilens akilleshäl är utan tvekan räckvidden. Även om det står i specarna att du ska ta dig upp till 41 mil på en laddning kommer du i praktiken inte upp i de siffrorna. 30 mil är en mer realistisk siffra, sommartid. Det är inte dåligt för en liten pendlarbil, eller en andrabil, men för en suv som du förmodligen vill kunna åka längre med, då krävs en del planering.

Att över dagen åka och hälsa på någon som bor 20 mil bort, och som inte har laddstolpe vid garageuppfarten, är inget du gör utan laddpaus någonstans på vägen. För att inte tala om vad som krävs om du planerar en resa på 60-70 mil på en dag. E-tron stöder snabbladdning (80 procent på en halvtimme) men det är väldigt begränsat än så länge med stolpar av den typen.

Bagageutrymmet rymmer 660 liter och här får du plats med en hel del packning. Utrymmet i baksätet är också generöst, här sitter tre personer helt okej tack vare det helt platta golvet. En kul detalj är även att det finns ett litet utrymme under motorhuven för till exempel laddkablarna, som vi trodde Audi glömt skicka med när vi hämtade bilen innan vi hittade det här utrymmet.

Invändigt finns en del förvaringsutrymmen, men vi saknar ett bra ställe att lägga mobiltelefonen. Under mittarmsstödet finns ett förhållandevis litet utrymme och i anslutning till två mugghållare mellan förare och pasagerare finns småfack där du kan lägga nycklar och plånbok.

Ljudanläggningen i E-tron Proline Advance är riktigt påkostad. Det låter väldigt rent över hela registret och här finns gott om volymresurser. Och det låter även bra när vi nyttjar handsfree-funktionen, både för oss i bilen och i andra änden.

Omdöme

Audi E-tron är bekväm att köra samtidigt som den är modern, påkostad och rymlig. Räckvidden begränsar långkörningen vilket kräver en del planering, men i övrigt är det här en riktigt trevlig bil.

Komforten.

Kvalitetskänslan.

Moderns mmi med bra funktioner.

Räckvidden.

Fakta Audi E-tron 55 quattro

Tillverkare: Audi

Pris: Från 1 095 000 kronor (Proline Advanced)

Motorer: 2 st, 300 kW (408 hk)

Batteri: 95 KWh

Angiven räckvidd: 417 km (WLTP)

Drivning: 4-hjulsdrift

Prestanda: 0-100 på 6,6 sekunder

Toppfart: 200 km/h

Vikt: 2 560 kg

CO2-utsläpp: 0 g/km