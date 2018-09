Mäss-mosiga går vi in i veckans avsnitt när vi pratar om spelen vi spelade och de bravader som ägde rum under vår underbara vistelse på årets Comic Con Stockholm! Alex har dessutom hunnit bota märkliga sjukdomar i den spirituella uppföljaren till Theme Hospital vid namn Two Point Hospital och vi betar av de stora händelserna från den senaste Nintendo Direct-sändningen där vi bland annat fick mer information om Nintendos online-satsning.

Vi har även suttit ned med Tobias Wigstrand som tillsammans med sin son William driver YouTube-kanalen Tillbaka Till NES-Tiden där vi pratar om projektet, retrospelande och deras pågående Kickstarter-kampanj!

Slutligen kan ni bevisa er vara bättre än Alex i veckans tävling.

Spela på!

Hålltider:

00:00:00 - Comic Con Stockholm

00:28:00 - Blackout

00:31:05 - Monster Hunter Generations Ultimate

00:34:45 - Two Point Hospital

00:48:50 - Nintendo Direct

01:22:55 - Pratstund med Tillbaka Till NES-Tiden

01:50:20 - Tävling

