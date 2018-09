Gopro kommer alldeles snart lansera en ny generation av sina actionkameror, Hero 7. För några veckor sedan läckte uppgifter om kamerorna, och nu har butiken B&H Photo råkat släppa ett pressmeddelande som presenterar de tre modellerna Hero 7 Black, Silver och White.

Hero 7 Black är toppmodellen och får en ny form av stabilisering som Gopro kallar Hypersmooth och ska vara i klass med att använda en gimbal. Den får också något som kallas Timewarp-video, men vad det faktiskt är framgår inte av pressmeddelandet. Den kan spela in 4k med 60 bilder per sekund, 1080p med 240 bilder per sekund, och ta stillbilder med 12 megapixlar och 30 bilder i sekunden.

Den kanske största nyheten är dock en inbyggd funktion för livestreaming, så att du till exempel kan strömma från skidbacken eller när du är ute och surfar.

Hero 7 Silver och White saknar Hypersmooth-stabilisering och livestreaming, och kan spela in med färre bilder per sekund och/eller lägre upplösning än Black, men har också fått bättre stabilisering och en del andra nyheter som vertikal video och röststyrning.

Det enda som saknas i pressmeddelandet är pris och tillgänglighet, så för det får vi vänta till den officiella lanseringen.