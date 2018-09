Amazon gick under torsdagkvällen på en rejäl lanseringsoffensiv och släppte massor av nya produkter. Ärligt talat är det så många att vi kan ha missat någon. Kolla bara på det här; en ny Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Auto, Echo Wall Clock (!), Echo Input, Echo Sub, Echo Link, Echo Amp, Echo Guard, Amazon Smart Plug, en mikrovågsugn (!) med Alexa samt ett par nya Fire TV-produkter (Amazons Chromecast-utmanare, typ). Här är några av de mest intressanta nyheterna.

Amazons smarta assistent flyttar alltså in i ännu fler produkter än tidigare. Dels har Amazons nuvarande högtalare förbättrats på flera punkter. Den minsta högtalaren Echo Dot har nu begåvats med betydligt bättre ljud, en aux-ingång samt bluetooth för fler möjligheter att koppla in ljud.

Echo Show.

Echo-varianten med skärm, Echo Show, har nu fått en större tiotumspanel, två nya webbläsare (Amazons egna Silk samt Firefox), Skype och bättre högtalare. Denna pryl lär för övrigt få en ny utmanare i form av den omsusade Google Home Hub som vi snart väntas få se.

Echo Plus.

Den större högtalaren Echo Plus ska ge bättre ljud, och kan även fungera som en hubb för det smarta Alexa-hemmet, även om internet är nere – åtminstone för en del av smarta hemmet-prylarna.

Echo Sub.

Vill vi ha ännu bättre ljud och ge mer bas till befintliga Echo-högtalare kan den nya Echo Sub vara ett intressant alternativ.

Echo Auto.

Echo Auto är en ny pryl som kopplas samman med både vår bil och mobil. Den lilla enheten innehåller hela åtta mikrofoner och gör att vi kan utrusta en befintlig bil med Alexa.

Amazon verkar även jaga efter Sonos med en ny lösning för multiroom-ljud. Echo Link ska kunna koppla samman flera ljudkällor för ljud i hela hemmet. Tredjeparts-högtalare med Alexa ska därmed kunna grupperas för ljud i hela hemmet.

Amazon Wall Clock

Något mer överraskande är två andra Amazon-prylar; Amazon Wall Clock och Amazon Basics Microwave. Ingen av enheterna har egna mikrofoner för att ta emot kommandon, men de kopplas samman i Amazon-molnet via Alexa Connect Kit. Därför kan vi säga till Alexa att starta mikron till exempelvis en Echo-högtalare, och på väggklockan kan vi se hur lång tid det är kvar på en viss timer.

Någon chans att vi får se de här produkterna i Sverige är dock liten. Alexa finns som bekant inte här på officiell väg, åtminstone inte ännu.