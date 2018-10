En smartphone behöver inte kosta skjortan. Vill du ha en att ringa ringa, surfa och skicka mejl med finns det ingen anledning att punga ut åtskilliga tusenlappar på en flaggskeppsmobil, eller ens en mellanklasslur.

Men hur billigt kan det bli utan att du får kompromissa så mycket att begränsningarna blir ett problem? Och är det bara att köpa vad som helst eller är det skillnad på budget och budget? Det har vi tagit reda på genom att testa tre intressanta nya och superbilliga Android-telefoner.

De kostar alla strax under 1000 kronor och är släppta under 2018. Det går ju alltid annars att få tag på riktigt billiga äldre mobiler, men med sådana riskerar du att fastna med gammalt operativsystem, dålig support från tillverkaren och bristande uppdateringar. Lurarna vi testat kör alla Android Oreo, 8.0 eller 8.1, i den nerbantade version som heter Android Go.

Test som vanligt

Vi har tittat på telefonerna på samma sätt som vi vanligen bedömer en smartphone – bland annat prestanda, ergonomi, funktioner, bild- och ljudkvalitet, batteritid. Men givetvis med lite lägre förväntningar än när vi testar flaggskepp.

Det är bara naturligt att vi inte får massor av lagringsplats, snabbaste 4g-uppkopplingen och bara 802.11n-wifi. Då vi inte heller har högupplösta skärmar att strömma video till eller kameror som producerar stora mängder data så blir inte behovet av det lika stort.

Och då vi inte kunde upptäcka några avgörande problem med uppkopplingen med någon av dem var det inte mycket att säga på den punkten. Vi får pålitlig signal för den lilla bandbredd telefonerna behöver, helt enkelt.

Det visar sig dock vara rätt så stor skillnad mellan dem på enskilda punkter. En har bra skärm men riktigt dåliga högtalare. En annan är precis tvärtom. Skillnad i prestanda, batteritid och komfort är också påtaglig.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi tog in samtliga tre telefoner som vi kunde hitta som kör Android Go och finns att köpa i svenska butiker. Telefonerna prestandamättes med mätapparna Geekbench 4 och 3dmark. Den tredje app vi brukar använda, Antutu Bechmark, stödjs inte i Android Go. Prestanda och kvalitet bedömdes manuellt med uppspelning av Youtubevideo, navigering i Google Maps, laddning och scroll i webbsidor och mejlande i Gmail. Batteritiden mättes med uppspelning av Youtubevideo på full ljusstyrka över wifi, e-post, Facebook och webbsurf på låg ljusstyrka över 4g, samt telefonsamtal med släckt skärm.