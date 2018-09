Telltale Games meddelade sent i fredags att företaget lägger ner all nyproduktion och har tvingats säga upp 225 av 250 medarbetare. Resterande 25 kommer jobba med den Minecraft: Story Mode-satsning som Telltale har jobbat på för Netflix.

Telltale startades 2004 av före detta Lucas Arts-anställda och har hela tiden satsat på peka-och-klicka-äventyr. Några tidiga titlar var Sam & Max Beyond Time and Space, Tales of Monkey Island och Wallace & Gromit’s Grand Adventure. Det stora genombrottet kom 2012 med The Walking Dead, baserat på seriealbumen med samma namn.

Företaget har också rönt framgångar med spelen The Wolf Among Us, Minecraft: Story Mode och har producerat peka-och-klicka-äventyr baserade på bland annat Game of Thrones, Batman och Guardians of the Galaxy.

Telltales vd Pete Hawley säger i ett pressmeddelande att företaget har haft ett mycket tungt år och trots att några av deras bästa spel har släppts under året har försäljningen inte hållit. Beslutet innebär att The Wolf Among Us: Season Two, Game of Thrones: Season Two och ett Strange Things-spel som Telltale hade börjat utveckla också läggs ner.