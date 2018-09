Tungt storydrivna och konsekvensbaserade äventyrsspel har, trots Telltales konkursbesked, åtnjutit idel hyllningar från såväl spelare som kritiker. Här återfinns titlar som Firewatch, Everybody's Gone to the Rapture, The Walking Dead, Gone Home och Dear Esther. Och – naturligtvis – det övernaturliga tonårsdramat Life is Strange. Dontnods episodbaserade bidrag till genren släpptes ursprungligen 2015 och vann snabbt en hängiven skara fans. Förra året fick de stilla törsten med en "prequel" – men nu är det äntligen dags för en regelrätt uppföljare.

Även Life is Strange 2 delas in i episoder. De är fem till antalet och den första finns tillgänglig att spela nu. Vi kurade ned oss med en stor kopp te samtidigt som den kulna höstkvällen, med tjutande vind och hällregn, gjorde sig påmind utanför fönstret. En perfekt förutsättning för att fly till en parallell verklighet och ikläda sig rollen som någon annan för en stund.

Diaz-familjen i lycklig ovetskap om vad som komma skall.

"Någon annan" är 16-årige Sean Diaz, som lever ett ganska vanligt liv med sin pappa och lillebror Daniel, 9 år, i en förort till Seattle. Familjen har mexikanska rötter, och samhällets fördomar gentemot dem tränger fram i såväl arga lappar som direkta förolämpningar. De spelar också en central roll i den tragiska händelseutveckling som ställer allt på ända och tvingar Sean och Daniel Diaz att på tu man hand fly långt in i västra USA:s ogästvänliga vildmark.

Den som spelat Life is Strange tidigare kommer att känna igen sig direkt. Miljöerna vi vistas i är oerhört detaljerade – du kan interagera med det mesta på ett eller annat sätt – och grafiken förkastar fotorealism till förmån för en mer tecknad stil. Dialogen, samspelet och konflikterna med de olika karaktärer vi möter känns verklighetstrogen och röstskådespelet saknar oftast motstycke. Innan helvetet brakar löst målas en varm och kärleksfull bild av familjen Diaz upp som är svår att värja sig mot. Det är lite "de mot världen" – en känsla som sedan blir med oss hela vägen.

Det är inte lätt att ge sig ut på vägarna utan pengar. Vi hade bara råd med två varmkorvar och ett par försök med en gripklo-automat.

Efter den första intro-halvtimmen följer en gripande historia om mognad, brödraskap och svåra, moraliska dilemman. Vi får svettas varje gång vi ställs inför ett av de många val vi tvingas göra i den första episoden. Agera själviskt eller vara en bra förebild för lillebrorsan? Tvinga honom att tuffa till sig eller visa förståelse och ansvar? Det är på förväg svårt att luska ut vad våra beslut leder till – såväl omedelbart som i förlängningen – så vi sitter som på nålar genom den första episodens drygt tre timmar.

De övernaturliga inslagen lurar i periferin och blir mer påträngande allt eftersom vi spelar. Innan eftertexterna rullar hintas det om att vi får bekanta oss mer med just den biten av Life is Strange i de kommande episoderna. I den första episoden är det istället fokus på överlevnad, såväl fysisk som emotionell. Sorg och hopplöshet är de dominerande känslorna, men det mörka skynket perforeras av små strimmor av hopp som krävs för att motivera såväl oss som spelets protagonister. I just vår genomspelning får Sean och Daniel slåss, fly, skratta, gråta, stjäla och dansa sig fram längs den röda tråden. En mix av "goda" och "onda" karaktärer kikar in för att antingen hjälpa eller sätta käppar i deras hjul.

Sunkiga motell mitt i natten – ett självklart inslag i varje flyktberättelse med självrespekt.

Life is Strange 2 är inte utan problem. Spelet lider av kackiga och svårkontrollerade kameravinklar. Inte för att det spelar så stor roll när all "action" baseras på enkla knapptryckningar, men det tar lite tid att vänja sig vid bökigheten när vi trevar runt i Diaz-hushållet. Ibland drar historien ned lite för mycket på tempot, som när vi tvingas rita i ett skissblock genom att observera en vacker sjö och sedan rucka frenetiskt på vänster joystick för att rita av den. Det tar flera minuter innan vi förstår hur det fungerar och leder bara till frustration.

Ljud- och bildmässigt får vi ungefär vad vi förväntar oss. Grafiken är för det mesta riktigt snygg, särskilt ljussättningen, men då och då drar lågupplösta texturer ned helhetsintrycket. Musiken finns lite vid sidan av och kombinerar sorgliga små trudelutter med tonårspop på ett sätt som berikar själva spelupplevelsen genom att sätta tonen för de scener vi går igenom.

Omdöme



Life of Strange 2: Episode 1 lovar mycket gott för vad som komma skall. Vi blev oerhört snopna och besvikna när den första munsbiten tog slut, även om berättelsen skickligt knyts ihop med en känslosam sekvens som gör ögonvrårna fuktiga. Nu vill man bara ha mer, mer, mer av Sean och Daniels öden och äventyr.

Fakta Life is Strange 2: Episode 1

Utvecklare: Dontnod Entertainment

Utgivare: Square Enix

Genre: Äventyrsspel

Format: Playstation 4, Xbox One, Pc

Testat format: Playstation 4

Pris: 354 kronor

Superb dialog och berättelse.

Fin inramning med ljud och grafik.

Man vill spela om och göra andra val.

Frustrerande kamera.

Onödigt segt ibland.