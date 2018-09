Från och med nu kan utvecklare bygga in stöd för mus och tangentbord i sina spel för Xbox One, det berättar Microsoft under onsdagen. Anledningen ska vara att Microsoft vill ge utvecklare största möjliga frihet i att utforma sina spel, och där ingår nu alltså mus och tangentbord som möjliga inmatningsmetoder. Utvalda deltagare i Xbox Insider-programmet kommer kunna testa stödet ”inom ett par veckor”.

Men Microsoft är väldigt tydliga med att det nya stödet är helt frivilligt för utvecklare – inget tangentbordstvång i framtida spel alltså. Den första titeln som kan testa mus- och tangentbordsstödet blir Warframe.

De flesta möss och tangentbord ska kunna användas med en Xbox One, men Microsoft ska även ta fram egna alternativ tillsammans med Razer. Från 10 november ska också ny information och fler titlar presenteras för detta nya steg för Xbox One.