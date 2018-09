Nu händer det grejer på vr-fronten! Under gårdagkvällen presenterade Facebook-ägda Oculus sin nästa uppfinning – Oculus Quest. Det kommande vr-headsetet, som tidigare gick under namnet Santa Cruz, släpps i vår och kommer att gå loss på 399 dollar i USA. Eftersom företagets senast släppta vr-headset Oculus Go kom till Sverige har vi goda förhoppningar om att även få se Quest i svenska butiker.

Den stora nyheten är att du inte behöver koppla Oculus Quest till en dator på sladdväg för att det ska fungera, utan headsetet är helt fristående. Detta har vi redan sett i den ovan nämnda Oculus Go-varianten, men också i alternativ som Samsungs Gear VR. Överlag ska det röra sig om en kvalitetsupplevelse som ligger närmare företagets betydligt dyrare vr-headset Oculus Rift.

Facebook har varit noga med att poängtera att Oculus Quest inte är tänkt att ersätta Rift, som fortfarande måste kopplas till en dator för att det ska fungera. I stället verkar Quest bli en gyllene mellanväg för den som vill vr-spela helt frikopplat men inte nagga lika mycket på kvalitén som med Oculus Go.

Foto: Hayden Dingman / IDG News

Jämfört med Oculus Go har Quest byggt in bättre ljud och fler sensorer, som den här gången möjliggör hand- och positionsspårning. Återigen, helt utan sladdar och externa basstationer. Headsetet ska också kunna "minnas" planlösningen i de rum du spelar i för att minska smärtsamma olyckor i hemmet. Kontrollerna är två till antalet och utrustade med touchfunktioner liknande de som återfinns i premiumvarianten Rift.

Än så länge har Facebook inte varit speciellt generösa med specifikationer. Upplösningen uppges dock bli 1600x1440 per öga, och lagringsutrymmet verkar ligga på 64 GB. Detaljer kring grafik, batteritid och andra nödvändiga parametrar att väga in i ett framtida köp lär dyka upp så småningom. Quest ser dock ut att bli ett spännande alternativ för dig som inte tycker att billiga vr-lösningar inte håller måttet, men inte vill betala stora summor pengar för en variant som dessutom håller dig "fastkedjad" vid datorn.