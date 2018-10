Garmin gör nu som Samsung tidigare gjort med Galaxy S3, och erbjuder en Spotify-app för musiklyssning direkt från handleden. De Garmin-kunder som har (eller skaffar) ett Spotify Premium-abonnemang och en klocka ur Fenix 5 Plus-serien kan ladda ned en ny Spotify-app från Garmins Connect IQ Store.

– Spotify är världens populäraste musikstreaming-tjänst och vi är glada över vårt samarbete som ger våra användare fler möjligheter att lyssna på musik när de är på språng, säger Dan Bartel, försäljningschef på Garmin International i ett pressmeddelande.

Foto: Garmin

Klockorna som stöds är Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, och Fenix 5X Plus. Intresserade användare kan synka spellistor till sin kompatibla klocka över wifi från mobilen, för att sedan spela upp sina spellistor från klockan via trådlösa hörlurar. Spotify-appen finns tillgänglig nu.