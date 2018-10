Fram till nu har vi väntat oss att få se tre nya Galaxy S10-modeller under 2019, men ryktena pekar nu på att det kan röra sig om hela fyra stycken: Beyond 0, Beyond 1, Beyond 2 och Beyond 3. En av dem ryktas enligt koreanska The Bell vara en 5g-variant av Galaxy S10, men väntas släppas något senare under året för att synka med den breda lanseringen av 5g-nät i Korea. Huruvida denna sprider sig utanför landets gränser är med andra ord högst oklart.

"Beyond" ser ut att bli ett passande kodnamn för Galaxy S10, som väntas bli ett avsevärt större steg framåt rent tekniskt än vad exempelvis S9:an var gentemot S8:an. Bland annat ryktas de kommande telefonerna bygga in fingeravtrycksläsaren direkt i skärmen – och de två kraftfullaste varianterna av Galaxy S10 uppges använda ultraljudsteknik som tagits fram av Qualcomm.

Samsungs augustilansering av Galaxy Note 9 gav oss ett par extra ledtrådar kring vad vi kan förvänta oss i Galaxy S10. Till att börja med blev standardlagringen höjd till 128 GB, med 512 GB som tillval och stöd för mikro-sd-kort på upp till 512 GB. Vi fick också 8 GB ram när det kommer till arbetskapacitet, något som inte gått att få i Samsungs Galaxy S-serie tidigare.

Galaxy S9 hade en screen-to-body-ratio på 83,6 procent. Denna siffra väntas stiga rejält med de nya S10-modellerna, som väntas släppas tidigt nästa år.

Den omgjorda kameran är också intressant, som enligt Samsung är deras mest intelligenta någonsin. Vi snackar fortfarande om en dubbelvariant på 12 megapixel, men med ett par nya funktioner. En scenoptimerare använder ai för att identifiera vad du fotograferar och anpassar sedan förinställningarna för att göra bilden så bra som möjligt. En annan funktion, som Samsung döpt till Flaw Detection, märker om det finns brister i bilden du precis tog och uppmuntrar dig att ta ett nytt foto innan tillfället glidit dig ur händerna.

Galaxy S10 verkar dock inte få just dubbelkamera – de två större modellerna antas öka kameratotalen till fem stycken – men den intressanta mjukvaran tror och hoppas vi blir kvar. Nya uppgifter pekar på att Galaxy S10 får en standardkamera om 16 megapixel, en telefotokamera på 13 megapixel och en vidvinkelvariant på 12 megapixel. En liknande uppsättning återfinns bland annat i nyligen lanserade LG V40 Thinq.

När släpps Samsung Galaxy S10?

Samsung väntas inte vika av från sitt traditionella Unpacked-evenemang, som brukar äga rum på MWC i månadsskiftet februari/mars. De nya Galaxy S10-lurarna lär visas upp under högtidliga former dagen innan själva mässan slår upp portarna. Och ja, vi kommer förstås att vara på plats! Stämmer spådomen om lanseringstid så pratar vi för 2019 om den 24 februari. Telefonerna bör då börja säljas i mitten av mars.

Galaxy S10: Kantfri skärm med inbyggd fingeravtrycksläsare?

I juni publicerade den välkände läckaren Ice Universe en bild som påstods visa Galaxy S10:s helt kantlösa skärm. Denna har sedermera uppgetts vara falsk och skapad i Photoshop. Samma källa har dock fortsatt att hävda att screen-to-body-ration växer avsevärt i S10. Och faktum kvarstår; skärmkanterna har bara fortsatt att krympa under de senaste åren, och med Samsungs kommande flaggskepp kan vi få vinka adjö till dem helt och hållet.

Den naturliga följdfrågan blir "Var tänker Samsung placera selfiekameran och de andra sensorerna?" Det pratas om att vi kan få se en pop up-lösning likt den i Vivos Apex-telefon. Skärmen i sig är troligen en Super Amoled-panel, och grundmodellen av S10:an väntas få en storlek på 5.8 tum. Plusvarianten tros ligga på 6.1 tum och en tredje modell kan få en skärm på hela 6.44 tum. Om bildläckan med en helt kantfri skärm stämmer får vi antagligen en mindre avlång "kropp" än vad vi vant oss med det senaste året.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv — Ice universe (@UniverseIce) 20 juni 2018

Bilden som senare anklagats för att vara skapad i Photoshop.

Extra spännande är att Galaxy S10 ser ut att få en screen to body-ratio på hela 93 procent, jämfört med 83,6 procent i de nuvarande Galaxy S9-modellerna. Ice Universe har antytt att de nya telefonerna får en pixeltäthet på över 600 ppi. Givet att Quad HD+-skärmen i Galaxy S9 ligger på 570 ppi kan vi få se en övergång till 4k-skärm om vi har tur.

I Galaxy S10 Plus verkar det som att vi för första gången får se den hett eftertraktade, ultraljudsbaserade fingeravtrycksläsaren placerad direkt i skärmen. Det rör sig om en tredjegenerationsmodell signerad Qualcomm, och de taiwanesiska företagen GIS och O-Film sägs redan ha rekryterats för att producera modulerna i den omfattande skala som krävs för Samsungs kommande flaggskepp.

Koreanska nyhetssajter uppger att standardversionen av Galaxy S10 får nöja sig med en optisk version av den nya fingeravtrycksläsaren. Troligen för att hålla ned kostnaderna, och definitivt något som kommer att göra själva avläsaren mindre pricksäker om du har blöta eller smutsiga fingrar.