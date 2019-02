Det har hunnit gå tio år sedan Samsung lanserade sin första Androidbaserade smartphone under namnet Galaxy. Ikväll, under det egna evenemanget Unpacked, är det fyra radikalt annorlunda telefoner som presenteras för allmänheten.

Dessa är:

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Jämförelse: Här köper du Galaxy S10 och 10 Plus billigast

De tre förstnämnda telefonerna är spikade för Sverigelansering, medan 5g-varianten hänger på hur det går med svensk utrullning av tekniken hos operatörerna.

Film. M3 känner på de nya Galaxy S10-mobilerna i London.

Den här artikeln fokuserar på Galaxy S10 och S10 Plus – två topputrustade telefoner som ska se till att 2019 blir ett roligare smartphone-år än i fjol för Samsung. Det första som torde nå betraktarens ögon är att de två välsvarvade flaggskeppen hoppar över allt vad flärp heter, och i stället satsar på en liten "ö" i utkanten av skärmarna för att rymma selfie-kameran.

Foto: Mattias Inghe Galaxy S10 i all sin prakt.

Det är små skillnader mellan modellerna, precis som tidigare år. Först och främst har S10 Plus större skärm, och som en följd av det även ett maffigare batteri. En extra kamera på framsidan har den också, vilket är en annan sak som skiljer den från S10:an rent visuellt. Den kan också fås med mer lagringsutrymme och arbetsminne.

Stora skärmar och stöd för HDR 10+

För att återgå skärmarna så mäter de 6.1 (Galaxy S10) respektive 6.4 (S10 Plus) tum och satsar på det något mer avlånga bildförhållandet 19:9 i jämförelse med fjolårets S9-telefoner. Båda amoled-panelerna kan ställas in att visa Quad HD+-upplösning. Pixeltätheten ligger på 550 ppi för S10 och 438 ppi för den större S10 Plus.

Foto: Mattias Inghe Samsungs nya S10-flaggskepp ratar flärpen till förmån för en kamera-ö i övre högra hörnet. S10 Plus till höger i bild.

Skärmen är certifierad enligt VDE-standarden för extra bra färgåtergivning och kontrast. Galaxy S10 och S10 Plus är också de första mobilerna som certifierats för HDR 10+, vilket innebär att de använder dynamisk metadata för att bilden hela tiden ska anpassas för bästa svärta och kvalitet när du exempelvis strömmar film på en tjänst som stöder formatet.

Såväl S10 som S10 Plus får nu fingeravtrycksläsaren i skärmpanelen. Denna är ultraljudsbaserad och använder 3d- i stället för 2d-skanning av fingrar för att göra avläsningarna mer säkra och precisa. Och precis som tidigare år är skärmkanterna lätt böjda på långsidorna enligt Samsungs gängse Infinity-designprincip.

Trippla baksideskameror med ai-funktionalitet

Samsung har ansträngt sig extra mycket med de nya telefonernas kameror, vilket på baksidan resulterat i en trippel uppsättning beståendes av två 12-megapixelkameror (telefoto, vidvinkel) med optisk bildstabilisering och bländare på f/2.4 respektive f/1.5/2.4. Sist men inte minst hittar vi en ultravidvinkelkamera på 16 megapixel och stöd för upp till två gånger optisk zoom.

Galaxy S10 och S10 Plus har tre kameror på baksidan.

Kamerorna använder en kombination av optisk och digital bildstabilisering vid filmning, för att göra det lättare att hitta skärpa på motiv i rörelse. Kameran på baksidan kan spela in i samma dynamiska HDR 10+ som vi berättade kort om här ovan, men exakt upplösning eller antal bildrutor per sekund vet vi inget om ännu.

På framsidan sitter selfie-kamera på 10 megapixel, med f/1.9-bländare och dual pixel-autofokus – något som även finns representerat i baksidestrion. Här skiljer sig faktiskt S10 Plus gentemot S10 med en extra rgb depth-kamera på 8 megapixlar. Trendigt nog ska fotograferandet göras ännu bättre med hjälp av en npu, eller Neural Processing Unit, som använder artificiell intelligens för att anpassa dina foton efter rådande förhållanden och minska manuellt pill.

Prestanda som räcker och blir över

Inte heller under huven har man sparat på krutet. De nya S10:orna drivs av åttakärniga processorer som vi antar blir Exynos 9820 här i Europa. Det ska på ett ungefär motsvara kraften hos Qualcomm Snapdragon 855, som är det allra senaste i mobil processorväg. Vidare ska särskild, ai-fokuserad mjukvara optimera batteri, prestanda, ram-användning och temperatur för att anpassa S10 efter olika användningsscenarion.

Fingeravtrycksläsaren sitter numera i skärmen och har 3d-sensor.

I Galaxy S10 ligger arbetsminnet på generösa 8 GB och lagringen på antingen 128 eller 512 GB beroende på vilken modell du väljer. Den större S10 Plus kan fås med hela 12 GB ram och 128, 512 eller smått vansinniga 1 TB lagringsutrymme. Stöd för dubbla sim och mikro-sd-kort på upp till 512 GB finns också på plats.

Bland övriga funktioner som är värda att uppmärksamma hittar vi stöd för senaste wifi 6-tekniken, något som är välkommet för den som äger en av få kompatibla routrar som hittills hunnit släppas på marknaden. Stereo-högtalare står för ljudbiten i Galaxy S10 som även stöder Dolby Atmos-ljud. 3,5-millimetersporten finns kvar för den som vill användade hörlurar av trådad modell.

Samsung introducerar också trådlös batteridelning, vilket innebär att du kan ladda saker som smartklockor och true wireless-hörlurar med hjälp av själva telefonen. Detta förutsätter att enheten du försöker ladda stöder den trådlösa qi-standarden, något som blir allt vanligare i teknikosfären.

Batteristorleken hos telefonerna ligger på omärkvärdiga 3 400 mAh respektive 4 100 mAh. S10 blir, glädjande nog, möjlig att snabbladda både med och utan sladd. Galaxy S10 och S10 Plus är damm- och vattentåliga enligt IP68-standarden och kommer med Googles Android 9 Pie-operativ installerade.

Priset? Från tio tusen till sanslöst mycket

Förbeställningar av Galaxy S10 och S10 Plus börjar redan i morgon, och sedan dimper telefonerna ned hos postombud och butiker från 8 mars. Initialt är färgvalen begränsade till svart eller vitt.

De rekommenderade priserna vi lyckats få tag på hittills är:

9 990 kronor för Galaxy S10 och 10 990 kronor för S10 Plus med 128 GB, 13 490 kronor för Galaxy S10 Plus med 512 GB samt astronomiska 17 490 kr för 1TB-versionen.

Specifikationer Galaxy S10 och Galaxy S10 Plus:

Skärm Galaxy S10: 6.1 tum Quad HD+ Curved Dynamic amoled, bildförhållande på 19:9, pixeltäthet om 550 ppi.

Skärm Galaxy S10 Plus: 6.4 tum Quad HD+ Curved Dynamic amoled, bildförhållande på 19:9, pixeltäthet om 438 ppi

Kamera (bak): Trippelkamera med 12 / 12 / 16 megapixel och digital/optisk zoom:

Telefotolins med fasdetekterande autofokus, f/2.4-bländare och optisk bildstabilisering.

Vidvinkellins med dual pixel-autofokus, f/1.5/2.4-bländare och optisk bildstabilisering.

Ultravidvinkel med f/2.2-bländare.

Kamera (fram): 10 megapixel, dual pixel-autofokus och f/1.9-bländare

Kamera 2 (S10 Plus): 8 megapixel rgb depth och f/2.2-bländare

Mått och vikt:

70,4 x 149,9 x 7,8 millimeter, 157 gram (S10)

74,1 x 157,6 x 7,8 millimeter, 198 gram (S10 Plus)

Processor:

7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz)

8nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)

Kan variera beroende på marknad och mobiloperatör.

Lagring och minne:

Galaxy S10: 8 GB ram (LPDDR4X), 128 GB/512 GB + mikro-sd-plats (upp till 512 GB)

S10 Plus: 8 GB/12 GB ram (LPDDR4X), 128 GB/512 GB/1 TB + mikro-sd-plats (upp till 512GB)

Batteri: 3 400 mAh för Galaxy S10 och 4 100 mAh för Galaxy S10 Plus.

Anslutningar: Usb-c, 3,1 samt 3,5-millimetersport.

Operativsystem: Android 9 Pie