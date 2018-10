Hösten bjuder traditionsenligt på en strid ström med nya prylar. Google, som i dag meddelade att den smarta högtalaren Home snart finns i Sverige, drar sitt strå till stacken med en egen lanseringsfest. 17.00 drar det hela igång, och Google sänder dessutom live via Youtube. Videon kan du se högst upp i den här artikeln eller genom att följa den här direktlänken till streamingsajten.

Mycket av informationen har läckt ut i förtid. Att vi får se de nya flaggskeppsmobilerna Pixel 3 / 3 XL är mer eller mindre klart, och den stora frågan för oss i Sverige torde vara om Googles telefoner hittar hit denna gång. Dessa telefoner ryktas dessutom få stöd för trådlös laddning. En pryl för ändamålet – Pixel Stand – kan också vara i görningen.

Vidare har det snackats om Home Hub, en skärmförsedd högtalare för det smarta hemmet, och det är verkligen inte otänkbart att den gör entré under eftermiddagens "Made by Google"-evenemang. En ny Chromecast med bättre wifi-kapabilitet och kanske även bluetooth-stöd finns också med i kategorin "tänkbara lanseringar". Och till sist: Under gårdagen dök det även upp bilder som sägs visa Pixel Slate, en kommande surfplatta från Google som kör Chrome OS i stället för Android.

Men – den som lever får se, som det heter. Om ett par timmar har vi full kännedom om Googles höstnyheter, så håll utkik här ikväll efter nyheter om lanseringarna.