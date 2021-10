Vi börjar närma oss årets skräckhögtid Halloween. Oavsett om du tänker klä ut dig till något festligt eller gå bus-eller-godis så finns det ingenting bättre att tillbringa kvällen med än en riktigt bra rysare. Här listar vi de bästa skräckfilmerna efter alla möjliga genrer och skrämselnivåer som går att streama just nu – och var du får tag på dem!

Letar du efter filmer som du kan se på ditt redan befintliga abonnemang? Här listar vi bästa skräckfilmerna, och andra guldkorn, på populäraste streamingsajterna:

Alien

När besättningen på fraktskeppet Nostromo svarar på en nödsignal från en ödslig planet, upptäcker de en livsform som använder sig av människor som värdar för att fortplanta sig. Nu måste besättningen slåss för sina liv och förhindra att varelsen når Jorden. Den första Alien-filmen från 1979 är precis lika läskig idag som när den släpptes.

Genre: Skräck

IMDB: 8,4

Se Alien här på Disney Plus

Se Alien här på SF Anytime

Flugan

En lysande men excentrisk forskare börjar förvandlas till en gigantisk man/flughybrid efter att ett av hans experiment gått fruktansvärt fel. Det här är regissören David Croneberg när han är som bäst. Bli inte avskräckt av det långsamma tempot eller kärleksberättelsen som utgör filmens ramverk. En väldigt ung Jeff Goldblum har huvudrollen.

Genre: Skräck, drama

IMDB: 7,6

Se Flugan på Disney Plus här

Predator

Major Dutch Schaefer (Arnold Schwarzenegger) leder ett undsättningsteam som letar efter allierade som tillfångatagits av gerillan i den latinamerikanska djungeln. Inledningsvis är allt rutin men någonting fruktansvärt och oförklarligt börjar hända: En efter en av av mannarna dödas av en hänsynslös, osynlig och till synes ostoppbar utomjordisk fiende. Inte en skräckfilm i ordets egentliga bemärkelse, men likväl en film om människor som jagas av något okänt och skräckinjagande.

Och kom ihåg: ”If it bleeds, we can kill it”.

Genre: Skräck, action

IMDB: 7,8

Se Predator här på Disney Plus

The Conjuring

Ed och Lorraine Warren är världsberömda utredare av övernaturliga händelser. De kallas in för att hjälpa en familj som hemsöks av mörka krafter. De beger sig till familjens hus ute på landsbygden och tvingas att utmana en demonisk kraft. Filmen baseras på ett verkligt fall från paret Warrens arkiv. Vidrigt läskig film, se den inte ensam!

Genre: Skräck

IMDB: 7,5

Se The Conjuring här på SF Anytime

Se The Conjuring här på Viaplay

Se The Conjuring här på Itunes

Ash Vs Evil Dead

En spinoff på filmerna som utspelar sig i Sam Raimis Evil Dead-värld. Trettio år efter händelserna i den första filmen måste antihjälten Ash Williams än en gång plocka upp motorsågen, hagelgeväret och kämpa mot de odöda. Lika mycket skratt som spänning. Bruce Campell är fenomenal som en åldrad Ash och med kommentarer som ”Ok, we gave peace a chance. Now its time for war” är det bara att kapitulera.

Genre: Komedi, skräck

IMDB: 8,4

Se Ash Vs the Evil Dead här på Netflix

Se Ash Vs the Evil Dead här på SF Anytime

The Thing

En nervpirrande och paranoid skräckklassiker om en grupp forskare som stöter på en utomjordisk varelse som kan anta vilken form som helst. Snart är deras polarstation full av paranoia, vem har varelsen tagit över? Filmen har fantastiska mekaniska specialeffekter av Rob Bottin, långt innan datoranimation fanns och ett par garanterade "jump scares" för dem som inte har sett filmen.

Genre: Skräck

IMDB: 8,1

Se The Thing här på Itunes

Se The Thing här på Google Play

Exorcisten

12-åriga Regan (Linda Blair) får konstiga anfall. Hennes röst mörknar, hon pratar ett språk som de inte känner igen och hennes säng börjar röra sig. Hennes mamma tillkallar både läkare och psykolog men inget hjälper. Efter ett tag inser mamman att dottern behöver en exorcist för att driva ut den onda ande hon är besatt av. Filmen belönades med två Oscars och anses vara alla tiders mest framgångsrika skräckfilm. Max von Sydow spelar den gamla prästen.

Genre: Skräck

IMDB: 8

Se Exorcisten här på Viaplay

Se Exorcisten här på Itunes

Se Exorcisten här på Google Play

Hereditary

När familjen Grahams överhuvud Ellen dör upptäcker dottern Annie och hennes familj några kryptiska och skrämmande hemligheter om sin släkt. Ju mer familjen får reda på, desto mer blir de förvissade om att något ondskefullt är på väg att hända.

Genre: Skräck

IMDB: 7,3

Se Hereditary här på Viaplay

Se Hereditary här på Itunes

Se Hereditary här på Google Play

Se Hereditary här på SF Anytime

Sinister

Ethan Hawke, Juliet Rylance och Vincent D’Onofrio medverkar i den här oförglömliga skräckisen. En deckarförfattare hittar en samling hemvideor med en mördad familj som frigör ett övernaturligt hot. Tänk Blar Witch Project fast bra.

Genre: Skräck

IMDB: 6,6

Se Sinister här på Viaplay

Se Sinister här på Comhem Play

It

Den lilla staden Derry i amerikanska delstaten Maine lamslås av skräck när flera barn mystiskt börjar försvinna. Några barn får möta sina största rädslor, när de hamnar i den clownen Pennywise sällskap, vars historia som mördare sträcker sig långt, långt bakåt i tiden.

Genre: Skräck

IMDB: 7,3

Se It här på SF Anytime

Se It här på Itunes

Se It här på Google Play