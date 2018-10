Vi börjar närma oss årets skräckhögtid Halloween. Oavsett om du tänker klä ut dig till något festligt eller gå bus-eller-godis så finns det ingenting bättre att tillbringa kvällen med än en riktigt bra rysare. Här listar vi de bästa skräckfilmerna efter alla möjliga genrer och skrämselgrad som går att streama just nu – och var du får tag på dem!

Sleepy Hollow

En riktigt stjärntät mysrysare signerad Tim Burton! 1799 härjar en huvudlös ryttare fritt i en by på den amerikanska landsbygden. Ichabod Crane skickas dit för att ta reda på vad som egentligen försiggår och finner sig snart i mitten av en livsfarlig intrig.

Betyg IMDB: 7,4

Genre: Skräck

Se på HBO Nordic här!

Rovdjuret (Predator)

Klassikern från 1987 med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen som general Dutch Schaefer. Tillsammans med en grupp specialutbildade soldater ska Dutch leta upp potentiella överlevare efter en helikopterkrasch i Sydafrikas djungel. Snart inser de att de blir jagade av ett utomjordiskt och synnerligen aggressivt rovdjur.

Betyg IMDB: 7,8

Genre: Skräck/action

Se på Viaplay här!

Life

Efter att Alien tog världen med storm 1986 har rymdskräck blivit en egen genre. En av de senaste storfilmerna inom den här kategorin är filmen Life signerad ingen mindre än svenske Daniel Espinosa. Här får vi följa en rymdbesättning som tvingas hantera en utomjordisk livsform, som till en början verkar ofarlig, men som allt eftersom tiden går växer till något allt annat än harmlöst.

Betyg IMDB: 6,6

Genre: Thriller/skräck

Se på Viaplay här!

Mothman

En thriller från tidigt 2000-tal som av många anses vara ett underskattat guldkorn. Här spelar Richard Gere journalisten John Clein, vars fru går bort till följd av en trafikolycka. Två år efter hennes död börjar massor av underliga företeelser dyka upp runt Klein. Spåren leder till en mytomspunnen varelse vid namn Mothman.

Betyg IMDB: 6,5

Genre: Thriller/Rysare

Se på Viaplay här!

Låt den rätte komma in

Det här är Tomas Alfredsons filmatisering av John Ajvide Lindkvists succéroman Låt den rätte koma in, enligt oss Sveriges bästa vampyrfilm. Filmen utspelar sig i 80-talets Blackeberg där Oskar, som är mobbad i skolan, får kontakt med Eli, en underlig tjej som flyttat in i lägenheten bredvid. En välgjord rysare där de riktiga antagonisterna inte är monstren, utan människorna.

Genre: Skräck/Thriller

Betyg IMDB: 7,9

Se Låt den rätte komma in på HBO Nordic

Zombieland

Fyra udda karaktärer gör en roadtrip genom USA. Men det är inte vilken roadtrip som helst – zombieapokalypsen har brutit ut och kvartetten gör vad de kan för att överleva. Det här är mer en komedi än skräckfilm, men gillar du zombiefilmer och skådisarna är den helt klart värd att se.

I rollerna hittar du inga mindre än Woody Harrelson, Jesse Eisenberg och Emma Stone, samt gästpel av Bill Murray som sig själv...

Betyg IMDB: 7,7 av 10

Genre: Zombie

Se på Netflix här!

The Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods fick stor uppmärksamhet när den släpptes, inte bara för att Chris Hemsworth var med utan också för att den på många sätt är oväntad. Filmen ska ha skrivits på tre dagar och var tänkt som ett försök att återuppliva slasher-genren. Filmen är blodig, men driver mycket med sig själv och är stundtals mer som en komedi.

The Cabin in the Woods handlar inte, som namnet kan tyckas föreslå, om en hemsökt stuga i skogen, utan om en zombieattack av stora proportioner. Men vem är det egentligen som har skickat de odöda?

Betyg på IMDB: 7

Genre: Skräckfilm

Se på Netflix här!

Under the Shadow

I ett krigshärjat Iran på 1980-talet kämpar en mor och dotter med det hårda livet i krigszonen. Som om inte det vore tillräckligt illa så blir det förstås ännu värre. När en missil träffar familjens hus släpps andar lösa och deras hus börjar hemsökas av en övernaturlig ondska.

Betyg IMDB: 7

Genre: Skräck

Se på Netflix här!

The Conjuring

Året är 1971 och familjen Perron flyttar in i ett hus på landsbygden på Rhode Island. Eftersom det här är en skräckfilm börjar så klart mystiska saker att hända per omgående. Familjen kontaktar Ed och Lorraine Warren som jobbar med övernaturliga fenomen. De går med på att undersöka vad som händer. Det visar sig att en ondska i området har siktat in sig på familjen Perron och följer dem vart de än går...

Betyg IMDB: 7,5

Genre: Skräck

Se på Netflix här!

28 Veckor Senare

28 Veckor Senare är uppföljaren till zombiefilmen 28 Dagar Senare. Raseri-viruset har slagit ut större delarna av London, men den amerikanska armén har säkrat staden. Tyvärr slinker en smittad igenom säkerhetskontrollerna och helvetet börjar igen.

Betyg IMDB: 7

Genre: Zombiefilm

Se på Netflix här!